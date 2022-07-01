سعد الصغير يعود لزوجته برلنتي عامر احتفالا بذكرى ارتباطهما

عاد الفنان المصري سعد الصغير لزوجته برلنتي عامر بعد انفصال دام خمسة أشهر، بعد أن أعلنت الأخيرة رسميًا خبر انفصالهما عبر حسابها على فِيْسبوك.

وأكد برلنتي عودته لسعد الصغير، عبر مقطع فِيْديو شاركه مع متابعيه عبر حسابه على فِيْسبوك، يظهر فِيْه الفنان الشعبي واقفا داخل منزله يغني له احتفالاً بذكرى زواجهما.

يمكننا أن نسمع سعد لمجرد وهُو يغني قائلاً “أنا أقف على طولك … أنا أقف على طولك … سأكون هنا طوال حياتي، لكني أطول منك … أنا أنا نمر واحد لا أحد يحبك كَمْا أحبك.

وأشارت سعد الصغير إلَّى أنها تخطط لحفل خاص بعيد الزواج، قبل أن تسألها عَنّْ المطربة التي تود مني إحياء ذكرى زواجها، ولديها أسماء مطربين كبار مثل محمد منير، عمرو دياب، تامر حسني، ورضا البحراوي لكن اختياره وقع عليه.

عَنّْدما سألت برلنتي سعد الصغير عَنّْ الفترة التي التقيا فِيْها، رفض الإجابة، مشيرًا إلَّى أنهما لم ينفصلا.

أعلنت الراقِصَّة المصرية برلنتي عامر انفصالها عَنّْ سعد الصغير، بعد عام على زواجهما.

وبشأن سبب طلاقه، أكد فِيْ إحدى اللقاءات السابقة أنه وعد بالمشاركة فِيْ مسرحيته “كازانوفا” التي قدمها فِيْ السعودية، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وقال “بسبب مسرحية شارك فِيْها سعد الصغير فِيْ السعودية، وقال سعد إنني سأبقى معه فِيْ المسرحية، ولاختبارني، صحيح أنه قال إنك ستبقى مطلقة ثلاث مرات إذا تحدثت معي، وفجأة أسافر بمفردي فخرج خبر الطلاق بدون ما قلته.

وقال إن الشاب طلب منه التراجع عَنّْ قرار الطلاق، قائلا “سعد يطلب مني كل يوم العودة وأنا لا أوافق، وآخرها كان منذ ساعات، لكننا أصدقاء ونتحدث بشكل طبيعي”.

وانتشر الحديث عَنّْ إعلان التزام الثنائي فِيْ فبراير 2022، وفِيْ ذلك الوقت نفى برلنتي عامر الأخبار التي ترددت شائعات عَنّْ زواجهما بالعرف، وقالت إنه كان شرعيًا وعلى يد شخص مخول.