سعد بن جدلان وش قبيلته ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال سعد بن جدلان وش قبيلته ، والذي يعد من الشخصيات الذيت تميزوا بالشهرة والشخصيات التي اثارت الهام الجميع ومن الاسماء التي برزت في عالم الشعر والأدب في المملكة العربية السعودية ، سنتعرف على أهم المعلومات ، تابعوا معنا .

من هو سعد بن جدلان من ويكيبيديا

عُرف الشاعر سعد بن جدلان بأنه من أشهر شعراء السعودية في عصره. ولد في محافظة بيشة بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية خلال الحادي والعشرين من أبريل عام 1947 م. الناظم وشعر الحوار والعرضة حتى أطلق عليه بين الشعراء لقب “ملك الوصف”. عاش ابن جدلان 69 عامًا قبل أن يصاب بنوبة قلبية أدت إلى وفاته في 19 رجب 1437 هـ الموافق 26 أبريل 2016.

سيرة سعد بن جدلان

تتلخص سيرة الشاعر سعد بن جدلان في المعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل شارع سعد بن بن جدلان الساعدي الأكلبي.

العنوان شاعر الوصف.

مولود 21 أبريل 1947.

محل الميلاد قرية الشقاقية مدينة بيشة عسير المملكة العربية السعودية

الجنسية يحمل الجنسية السعودية.

تاريخ الوفاة 26 أبريل 2016

سبب الوفاة نوبة قلبية.

العمر عند الوفاة 69 سنة.

مكان الدفن بيشة، المملكة العربية السعودية.

الدين اعتنق الإسلام.

المهنة شاعر.

سبب الشهرة رمي شعر المديح والغزل.

سعد بن جدلان ما قبيلته

تعود نسب الشاعر سعد بن جدلان إلى قبيلة الأكلاب التي تنتمي لأكلاب بن ربيعة بن أفراس بن خلف بن خثم بن أنمار. الحفاظ على ألقابهم، وقد اشتهرت هذه القبيلة بالشعر والشعراء منذ أيام ما قبل الإسلام، ونشأ عنها العديد من الشعراء، مثل الصحابي الكبير والشاعر الجاهلي أنس بن مدرك الأكلبي، والشعراء. الشاعر عبد الله بن الدمينه الأكلبي، ولكن في العصر الحديث لُقِّب الشاعر سعد بن جدلان بالملك وصف أشهر شعراء هذه القبيلة.

أشعار ومجموعات سعد بن جدلان

قدم الشاعر سعد بن جدلان الملقب بـ “ملك الوصف” العديد من الأعمال الشعرية في الشعر النبطي، وشعر الحوار، والأرضحة والنظم. يتبع

من الكتب

(سمان الحراج) كتاب مسموع ومطبوع.

(ديوان العرب) كتاب مطبوع.

من قصائد سونغ

قصيدة “مكازي” غناها الفنان عبد الله الرويشد.

قصيدة “خارجة” غناها الفنان ماجد المهندس.

قصيدة “يا ليفي” غناها الفنان دهم التلاسي.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف سعد بن جدلان وش قبيلته ، و أشعار ومجموعات سعد بن جدلان ، و سيرة سعد بن جدلان ، و من هو سعد بن جدلان من ويكيبيديا .