سعد بن جدلان وش يرجع

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سعد بن جدلان – ويكيبيديا

سعد بن جدلان شاعر سعودي راحل من مواليد بيشة عام 1947 م. توفي في 26 نيسان 2016 م. كان من عناصر الحرس الوطني بالشرقية التي شهدت انطلاقه الأدبي. لذلك نال لقب “ملك الوصف”، وهو مؤلف لعدة مجموعات شعرية مكتوبة ومسموعة. ومن أبرز هذه المجموعات المطبوعة مجموعة بعنوان “سمان الحراج”، ومن أهم قصائده الغنائية (مكازي بصوت الرويشد – عوف بصوت ماجد المهندس – يا ليفي في). صوت دهم التلاسي).

سيرة سعد بن جدلان

نشأ سعد بن جدلان في قرية الشقيقة مسقط رأسه البيئة التي ألهمته خلال شهر منتديات بيشة.

الاسم الحقيقي سعد بن شعري بن جدلان السعدي الأكلبي.

اسم الأم غير معروف.

مولود 21 أبريل 1947 م.

مكان الولادة قرية الشوكة – محافظة بيشة.

تاريخ الوفاة 26 أبريل 2016 م.

مكان الوفاة بيشة.

سبب الوفاة نوبة قلبية مفاجئة.

العمر عند الوفاة 69 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

الديانة مسلم.

المذهب سني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

المؤهل الأكاديمي غير معروف.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سكان بيشة.

اللغات الثانوية لا يوجد.

المهنة شاعر.

ومن أبرز أعماله ديوان السمان الحراج.

سنوات العمل بدأ بن جدلان مسيرته الأدبية منذ صغره حتى وفاته في نيسان 2016.

سعد بن جدلان ماذا سيعود

يرجع سعد بن جدلان نسبه إلى قبيلة الأكلاب، والأكلاب قبيلة عربية متجذرة في تاريخ شبه الجزيرة العربية، وتحديداً في بيشة ومحيطها. وقالوا أسكب بن ربيعة بن أفراس. اشتهرت عائلة سعد بن جدلان بالشعر. كان والده وغالبية إخوته ملك الشعر النبطي في بلدته قرية الشقة ومحافظة بيشة، في فترة طفولته، حيث بدأ بممارسة الشعر النبطي، ولم يدخل في النظام. حتى سن العشرين.

قصيدة سعد بن جدلان في عقل

وخص الشاعر سعد بن جدلان القبيلة التي ينحدر منها بأبيات رائعة نظمت على شكل شعر نبطي، تفاخر خلالها بنسبه وشيوخ بني أكلاب، قائلاً في البداية

سعد بن جدلان تويتر

كان لدى المرحوم سعد بن جدلان حساب رسمي على منصة تويتر أنشأه عام 2013 لمشاركة حساب جديد ومعجبيه مع جمهوره المهتمين بجودة الأدب الذي يقدمه، وأكد عدة مرات أنه يمتلك هذا الحساب فقط. على منصة Twitter، لأن هناك عدة حسابات وهمية تستخدم اسمه للترويج للأعمال الأدبية التي ليست من أعماله بحثًا عن الاستفادة من حجم شهرته، فضلًا عن حسابات أخرى من معجبيه، ويمكنك زيارة الحساب للاطلاع على أحدث أنشطته فيه مباشرة.

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