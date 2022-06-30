سعد رمضان “الحب الأسطوري” تجسيد لعلاقتي بفتاة من ديانة مختفلة.. وأهلها رفضوني

تمنى الفنان سعد رمضان أن ينال أغنيته الجديدة “الحب الأسطوري”، نفس النجاح الذي حققته أغنية “شو محسدين”، وعلق قائلاً “عملنا بجد فِيْ تحضيرها وإن شاء الله سيحصدون النتيجة التي نتوقعها. بواسطة.”

وكشف رمضان أن فِيْديو الكليب “الحب الأسطوري” هُو تجسيد لقِصَّة الحب التي عاشها لمدة 6 سنوات مع صديقته السابقة، موضحًا أنها ستصل إلَّى شريحة واسعة من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كثيرة نتيجة ارتباطهم العاطفِيْ. . مع شخص من دين مختلف.

وأضاف “الحب الأسطوري هُو الحب الذي يتصارع ويستمر على الرغم من كل الصعوبات التي يمر بها الاثنان. أتذكر بشدة كل الأشياء التي مررت بها ولا أستطيع أن أنسى ما عشته فِيْ تلك العلاقة “.

ونفى أن تكون صديقته السابقة قد علمت مسبقًا أن فكرة مقطع فِيْديو “الحب الأسطوري” هِيْ تجسيد لعلاقتهما، مشيرًا إلَّى أن الاتصال انقطع لفترة من الوقت بعد اتفاق مسبق على الانفصال. نهائي هذه المرة.

من جانبه أعرب المخرج فادي حداد عَنّْ سعادته بالتعاون مع سعد رمضان فِيْ هذا العمل حيث سعى جاهدا لتجسيد المعَنّْى الحقيقي للحب الأسطوري.

وأشار حداد إلَّى أن مشكلة الزواج من ديانتين مختلفتين مشكلة قائمة فِيْ لبنان، حيث لا يزال بعض الآباء يرفضون هذه العلاقة. ما يدفع الزوجين للزواج مدنيا.