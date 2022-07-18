سعد رمضان برفقة الشيف بوراك فِيْ تركيا

التقى الفنان اللبناني سعد رمضان بالشيف التركي بوراك أوزدمير فِيْ تركيا، خلال زيارته لمطعم الشيف الشهِيْر.

شارك سعد رمضان سلسلة من الصور والفِيْديو وعلق عليها قائلا “يسعدني مقابلتك يا أخي”. ظهر الشيف بورك فِيْ مقطع فِيْديو يرحب بسعد على العشاء مع أسرته.

وجاءت زيارة رمضان لتركيا لمتابعة التطورات فِيْ شركته الخاصة، عقب جولته فِيْ ألمانيا، ومن المقرر أن يعود إلَّى لبنان الثلاثاء أو الأربعاء.

وقال مدير أعمال سعد فِيْ تصريحات صحفِيْة إن الفنان اللبناني صديق شخصي للشيف بوراك، وبمجرد وصوله إلَّى تركيا دعاه لتناول العشاء فِيْ مطعمه.

وحظي مقطع الفِيْديو بتفاعل كبير من متابعي سعد رمضان وكذلك محبي الشيف التركي بوراك، فِيْما أشار البعض إلَّى نحافة الشيف بوراك، وتمنوا له أن يكون بصحة جيدة.

تقنيا أطلق سعد رمضان قبل أسابيع أغنيته الجديدة بعَنّْوان Legendary Love، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب. وهِيْ من تأليف علي مولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع تيم، وفِيْديو كليب إخراج فادي حداد.

ويشهد سعد رمضان حاليًا فترة نجاح فني بعد أن طرح عدة أغانٍ خلال الفترة الماضية، وأعجب بها الجمهُور، منها أغنية “شو محسدين” التي تجاوزت حاجز الـ17 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وحققت أغنية “ضد النسيان” التي كتبها علي المولى 8 ملايين مشاهدة، كَمْا أصدرت أغنية بعَنّْوان “إنت وأنا”.

من جهته، كشف الفنان سعد رمضان، عَنّْ التشابه بين أغنية “شو محسودن” التي قدمها قبل 3 سنوات، وأغنية “من الدقيقة الأولى” التي قدمها سعد لمجرد وإليسا مؤخرًا.

وأكد أن هناك تشابهًا مع الألحان، لكنه أكد أيضًا أنه لا يلوم الفنان سعد لمجرد، مشيرًا إلَّى أن الأخير لم يلاحظ حتى هذا التشابه، ويمكن أن يحدث دون أن يدرك ذلك.

وقال “إذا كان هناك لوم، فأنا أضعه على الملحن الذي لحن أغنية سعد لمجرد، الفنان رامي جمال، لكن إذا كان هناك شيء متعمد”.

وأعرب سعد رمضان عَنّْ إعجابه بأغنية “من الدقيقة الأولى” لصديقه الفنان سعد لمجرد، مشيرا إلَّى أن كل أغنية ناجحة وزمانها.