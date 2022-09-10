سعد لمجرد يعلن زواجه.. ويوجه رسالة

أكد الفنان المغربي سعد لمجرد زواجه مساء السبت، بعدما انتشر الأطفال خلال الساعات الماضية حول دخولهم القفص الذهبي، لكن دون تأكيد.

ولمجرد إعلان خطبته على صفحته على إنستجرام نشر الآية القرآنية “ومن آياته أنه خلق لكَمْ نساء من بين أنفسكَمْ لتجدوا السلام فِيْهن، وجعل بينكَمْ مودة. والرحمة، لأن فِيْ ذلك آيات لمن يتأمل.

وأضاف “قوله تعالى أسأل الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة وأن يرزقني فِيْه وأن يعمه الرخاء والذرية الصالحة على كل شيء”.

وقالت مصادر إعلامية، إن الزوجة المحتملة لسعد لمجرد تنحدر من إحدى عائلات مراكش القديمة التي تربطها علاقة قديمة بالنجمة المغربية.

وتدفقت رسائل تهنئة وبركات على سعد لمجرد من نجوم الفن والمشاهِيْر وكذلك الجمهُور، متمنياً أن يعيش حياة سعيدة مع صديقته.