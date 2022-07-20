سعد لمجرد يفاجئ حميد الحضري بالمستشفى بعد استئصال الأخير ورما فِيْ الرأس

فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد مواطنه الفنان حميد الحضري، بزيارته فِيْ أحد مستشفِيْات باريس، بعد أن خضع الأخير لعملية جراحية لإزالة ورم من رأسه.

ونشر الحضري، عبر خاصية الأستوري على إنستجرام، صورة لسعد لمجرد من داخل غرفته فِيْ المستشفى بفرنسا، معربًا عَنّْ سعادته بزيارة صديقه الذي قدم له الدعم المعَنّْوي أثناء أزمة اكتئابه.

وعلق الحضري بقوله “بالرغم من سنوات لم نلتقي بها أنت وخاي سعد، ما زلت الفنانة، الصديق الأنيق، الجميل والمخلص. الوالدان مريضان”.

وكان حامد الحضري قد أعلن عَنّْ إصابته بورم فِيْ المخ وتعاطف معه عدد كبير من الفنانين، حيث نشر أغلبهم صوراً للقائهم به، متمنين له الشفاء العاجل.

وقال الحضري فِيْ مقطع فِيْديو نشره سابقًا على حسابه على إنستجرام ليطمئن متابعيه على أسباب غيابه “إنه ينتظر نتائج الفحوصات المخبرية لتحديد ما إذا كان الورم المستأصل حميدًا أم خبيثًا”.

على جانبك؛ أثار سعد لمجرد جدلًا كبيرًا بين معجبيه بسبب إطلالته غير التقليدية مؤخرًا، حيث ظهر على حسابه على إنستجرام مرتديًا سترة بيضاء منسقة مع بنطال أسود وقميص دانتيل مخرم، مع قماش أنثوي وتطريز.

أكَمْل سعد إطلالته بقبعة بنية ودبوسين كبريين تزين الجاكيت الأبيض.

على الصعيد الفني، يستمر لمجرد فِيْ العيش من أثر نجاح دويتو “من الدقيقة الأولى” الذي جمعه مع الفنانة اللبنانية إليسا، وهُو عمل تجاوز ملايين المشاهدات بعد عرضه على قناة اليسا على اليوتيوب. كان قادرًا على مواكبة الاتجاه العالمي عاجلاً.

وبالمثل، حقق “الثنائي”، الذي جمعه الفنان المصري محمد رمضان عام 2022، بدوره، نجاحًا باهرًا، على الرغم من أن الخلافات نشأت حوله فِيْما بعد بين الطرفِيْن.

ولد سعد لمجرد عام 1985 فِيْ مدينة الرباط لعائلة مشهُورة من الفنانين، والده هُو المطرب البشير عبده ووالدته الممثلة نزهة ريكركي، وتعتبر من نجوم الكوميديا ​​فِيْ المغرب.