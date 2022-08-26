سعد مينا لا أتمنى التخلص من التدخين.. وأصعب صفاتي “العَنّْاد”

أوضح الفنان السوري سعد مينا، أنه ليس لديه عادة يرغب فِيْ التخلص منها، حتى لو كانت تدخين السجائر، رغم أنها تضايقه، إلا أنه لا يفكر فِيْ الإقلاع عَنّْ التدخين.

وأكدت مينا خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أنه ليس لديها مشكلة فِيْ تقديم اعتذار إذا ظلمت أحدهم، حيث أنها لا تعتبر كلمة “آسف” إهانة، مشيرة إلَّى أنها تتمنى، عَنّْد الاعتذار لشخص ما، أن طرف آخر سوف يغفر له.

وأشار الفنان السوري إلَّى أن أصعب ما يعاني منه هُو “العَنّْاد”، حتى لو كان مخطئًا، فهُو يدافع بشدة عَنّْ كل ما يفعله.

سعد مينا يرى أن خطأ حياته لم يرتكب بعد، ويحب السفر إلَّى روسيا أيضًا ؛ لأنها بلد الحضارة والرقي والجمال والتنظيم.

تحدثت مينا عَنّْ أجمل ذكرى فِيْ حياته، موضحة أن لحظة ولادة ابنته الأولى، حيث كانت نقطة تحول بالنسبة له عَنّْدما أصبح أباً، فِيْ حين أن أصعب موقف لا يريد تكراره هُو الحرب ضد سوريا فِيْ السنوات العشر الماضية.

وحول علاقته بالموضة، أوضح الفنان السوري أنه غير مهتم، لذلك المهم أن يكون الفستان مريحًا ومنظمًا ومنطقيًا.

كَمْا أشارت مينا إلَّى مشهد من أعمالها كان أكثر ما أثر عليها وهُو مشهد قطع ذنب الجحش فِيْ مسلسل “نهاية رجل شجاع” وهُو أول عمل تشارك فِيْه ولن تشارك فِيْه. ننسى ما دام حيا، خاصة بعد حالة الرعب اللاعقلانية التي ابتليت به.

وفِيْ الختام، أشار الفنان السوري إلَّى أنه لو لم يكن فنانًا لكان قد عمل فِيْ البحر.