سعد مينه بعض المشاهدين يبحثون عَنّْ الأخطاء فقط.. والكندوش أنهكني

أكد الفنان السوري سعد مينا، أن الدراما السورية تفتقر إلَّى التمويل والدعم المادي من شركات الإنتاج والبحث عَنّْ مستوى جيد يناسبه ونيابة عَنّْه.

وأضاف مينه، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن الدراما الشامية لها جمهُور كبير، وأن المسرحية الشامية هِيْ مسرحية مريحة وبسيطة، ويفترض أن تكون البيئة هِيْ البطل الرئيسي فِيْ هذه المسرحيات بقيمها. . من الخير والشر.

وأشارت إلَّى أنه رغم انتقادها فِيْ بعض الأوقات ووصفها بـ “فانتسي شامية” إلا أن جمهُورها كبير ومنتقديها كثيرون.

تحدثت مينا عَنّْ أصداء خطوبتها فِيْ رمضان الماضي من خلال مسلسل “الكندوش 2”. وقال إن شخصيته “ياسين” كانت متعبة ومرهقة وتحتاج إلَّى مجهُود كبير من جانبها. كَمْا علق على مشاركته فِيْ المسلسل. بروكار 2.

أما عَنّْ أعماله المقبلة، فقد كشف عَنّْ مشاركته فِيْ مسلسل “زي الجن” تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق وإنتاج مجموعة البرغلي.

وعبر عَنّْ رأيه بالهجوم على مسلسل “كورو عزيزة”، قائلا إن المسرحية لم تستغل دورها بالشكل الصحيح، إضافة إلَّى أن الحملة الإعلامية التي سبقت عرضه كانت كبيرة جدا، والناس كانت التوقعات عالية. يختلف عما رأوه، وأيضًا توقيت العرض خلال شهر رمضان لم يكن مناسبًا، وربما لو تم عرضه خارج موسم رمضان كعرض أول، فمن المؤكد أنه كان سيتبع بطريقة مختلفة، على حد تعبيره.

وفِيْ الختام أجاب عَنّْ سبب خروجه عَنّْ المسرحيات العربية المشتركة.