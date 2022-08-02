سعرها مناسب.. سيارة تويوتا هايلوكس الجديد 2022 تنافس أقوي السيارات فِيْ الاسواق بمواصفاتها المتطورة

سعرها مناسب، تويوتا هايلكس 2022 الجديدة تنافس أقوى السيارات التي اقتحمت الأسواق العربية والغربية خلال هذه الفترة تويوتا هايلكس التي تتمتع بقدرات مميزة ومواصفات دقيقة وأقصى درجات الأناقة والرقي. حيث اقتحمت السوق بأسعار خيالية للغاية، مما يجعلها من أفضل السيارات مبيعًا بين السيارات الأخرى، لما تتمتع به من قوة ومظهر جمالي مميز وأنيق، فضلًا عن كونها مجهزة بالعديد من التحسينات المميزة والمختلفة والمتميزة. تصميم فريد وجد داخل السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا هايلكس

السيارة لديها مجموعة من المواصفات المختلفة والمميزة التي تجعلها تتصدر قائمة السيارات المختلفة فِيْ السوق العربي.

وهِيْ مجهزة بكابينة ذات مقعدين فِيْ الخلف، ولها كابينة بأربعة أبواب ومقعدين فِيْ الخلف.

يحتوي هذا أيضًا على واجهات أمامية وخلفِيْة مميزة مليئة بمصابيح LED الاحتفالية الموجودة فِيْ المقدمة.

كَمْا أن لديها شبكة حديدية تقع فِيْ الأمام ومجهزة بمصد أمامي.

بالإضافة إلى الشكل المميز والجذاب والأنيق للسيارة، فهِيْ تتميز أيضًا بالعمل على جميع التضاريس بسهُولة وسلاسة أكبر.

السيارة مزودة بالعديد من الترقيات المختلفة التي تتمثل فِيْ شاشات الترفِيْه فِيْ السيارة والتي تتميز بالتوافق مع نظام Apple.

كَمْا أنها من السيارات المرتبطة كليًا بالقمر الصناعي وتتميز بدعم أنظمة الملاحة المختلفة.

تحتوي على تكييف هُواء أوتوماتيكي، ومستشعرات أمامية وخلفِيْة، وسماعات 800 واط.

سعر تويوتا هايلكس