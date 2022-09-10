سعر آيفون 14 برو ماكس جرير IPhone 14 Pro Max في السعودية والامارات. , يتساءل الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن سعر هاتف آيفون برو ماكس 14 العصري من آبل والذي اكتسب شعبية وكثير من الضجة منذ إعلانه وقبل ذلك أيضًا منذ تسريب بعض إمكانيات الجهاز ومواصفاته، وتواجد العديد من الشركات.، تتنافس البنوك والمتاجر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على تقديم هذا الهاتف يتم تقديمه لمواطنيها وعملائها بأفضل سعر، وكذلك أقساط إذا لزم الأمر لعملائها لجذبهم لشراء هذا الهاتف الحديث، باستثناء وجود شريحة كبيرة من السعوديين لا تعرف سعر الهاتف وهذا ما سنوضحه فِيْ الأسطر القليلة القادمة.

سعر آيفون 14 برو ماكس جرير الجديد

طرحت شركة آبل هذا العام هاتفًا مميزًا، iPhone 14 Pro Max أو على وشك طرحه، وهُو المعتاد بالنسبة لشركة Apple.

حيث بدأت السلسلة مع iPhone 11 Pro Max وصولاً إلى هذا الإصدار، ويعتبر iPhone هُو الفئة المتقدمة.

وكذلك الحديث الذي يروق فقط لمن يهتم بالأناقة، وكذلك رجال الأعمال ومحبي هذا النوع من الهُواتف.

نظرًا لسعره المرتفع وإمكانياته القوية، فهُو يعتبر من أفضل الهُواتف والأجهزة التي خرجت بمواصفات حديثة.

للاستحواذ على شريحة كبيرة من سوق التكنولوجيا والتقنية فِيْ العالم، تصدر Apple الجهاز سنويًا.

لضمان المنافسة والعمل على زيادة حجم عملائها من خلال إصدارات مختلفة منها ذات إمكانيات مختلفة.

وهذا مع معالج A16 Bionic، ومن حيث السعة، فإنه يتفوق على 1 تيرا، أو 1000 جيجابايت.

سعر آيفون 14 برو ماكس في المملكة العربية السعودية

وإجابتنا على سؤال المواطن المتكرر ما هُو وقت وتاريخ إطلاق هاتف أو جوال iPhone Pro Max.

14 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لم تطلق الشركة هاتف Apple الجديد فِيْ الأسواق العالمية بعد.

ويرجع ذلك إلى عرضها فِيْ المؤتمر الصحفِيْ المقرر عقده فِيْ 16 سبتمبر من هذا العام.

والتي ستعلن عن المواصفات بالإضافة إلى الميزات والإمكانيات الفريدة لهذا الهاتف الذكي.

بالإضافة إلى ذلك، توضح الشركة كل ما يتعلق بالأسعار وتقديم المواعيد فِيْ جميع دول العالم.

بصرف النظر عن ذلك، هناك خبراء فِيْ عالم التكنولوجيا قاموا بتسريب كافة إمكانيات ومواصفات الجهاز.

وتكهنوا بسعره، إذ يسأل المواطنون باستمرار عن سعر الهاتف المحمول الجديد فِيْ متجر جرير.

ومع ذلك، لم يتم إطلاقه من الصفر، لكن من المتوقع أن يبدأ سعره من 4700 ريال سعودي، ويصل إلى 6800 ريال سعودي.

وذلك بعد أن قالت شركة آبل إن سعرها سيكون قريبًا من الإصدار السابق.

بالطبع يختلف السعر حسب الذاكرة الداخلية.