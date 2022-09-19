سعر آيفون 14 فِيْ العراق ضعف ثمنه فِيْ أمريكا.. وإقبال كبير على الشراء

يشهد العراق إقبالاً كبيراً على شراء هُواتف iPhone 14 الجديدة من شركة آبل، على الرغم من أن سعرها يتجاوز ضعف سعر البيع فِيْ الولايات المتحدة.

بعد جولة قام بها موقع “العرب اليوم نيوز” فِيْ أسواق الهاتف ببغداد تبين أن iPhone 14 Pro Max iPhone 4 pro max يباع بسعر يتجاوز 4 ملايين دينار عراقي أي ما يعادل 2400 دولار مقارنة بسعره. 1100 دولار للبيع فِيْ الولايات المتحدة.

فِيْ السابع من هذا الشهر، طرحت شركة آبل الأمريكية سلسلة iPhone الجديدة، والتي تضم إصدارات iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، والأخير هُو الإصدار الأغلى.

يبدأ سعر iPhone 14 فِيْ الولايات المتحدة من 799 دولارًا لأرخص إصدار (128 جيجا بايت).

أمر كبير

وبحسب التجار، فإن الطلب على أجهزة iPhone الجديدة يفوق المعروض فِيْ العراق، وبالتالي فإن السعر يشهد زيادة كبيرة.

وقال مؤيد جبار، صاحب محل لبيع الهُواتف المحمولة وسط العاصمة بغداد، للعين نيوز “منذ أن قدمت شركة آبل نسختها Pro 14، كان العديد من العملاء داخل العراق قلقين ومنتظرين”.

يقول جبار إنه بعد أيام قليلة من دخول المنتج إلَّى العراق، تسابق العديد من العملاء لحجز نسخة من الهاتف دون أن يشكل سعر الشراء عقبة أمام رغبة الكثيرين منهم.

يشير جبار إلَّى أنه فِيْ غضون أسبوع باع أكثر من 40 جهازًا من أجهزة Pro 14 Max، وكان معظم عملائه من شرائح الشباب.

من جهته، قال سردار أحمد، الذي يدير شركة صغيرة فِيْ مدينة أربيل للأجهزة المحمولة والإرسال، إن مبيعات برو 14 سجلت زيادة كبيرة بعد أيام من دخوله العراق.

ويضيف أحمد لـ “العرب اليوم نيوز”، أنه “كعادته مع كل إصدار جديد من الأجهزة المحمولة وخاصة ما تقدمه شركة آبل، نشهد إقبالاً وإقبالاً كبيراً من الباحثين عَنّْ الجديد والمتميز فِيْ عالم الاتصالات”.

وتابع “معظم المتسوقين من العملاء قد لا يدركون المزايا التي يحملها إصدار Pro 14، ولا يهتمون بالمواصفات العالية والفريدة التي يحملها، بل بدافع الرغبة فِيْ شراء ما يمثل شيئًا من التميز. لهم بين الناس “.

قالت نغم علي، 32 سنة، إنها أوفت أخيرًا رغبتها فِيْ الحصول على iPhone 14 Pro Max، بعد أن قامت بجولة استغرقت أكثر من ساعتين بين متاجر الهُواتف المحمولة فِيْ منطقة الزيونة شرق بغداد.

وعبرت علي عَنّْ سعادتها بحصولها على جهاز “الجنية”، بحسب زعمها.

وتابعت “كان يوماً مميزاً عَنّْدما أخذته معي إلَّى الدائرة الحكومية التي أعمل فِيْها، حيث احتشد الزملاء من حولي متلهفِيْن لرؤيته”.

ميزات iPhone 14 Pro Max

يتميز هاتف iPhone 14 Pro Max بالعديد من المواصفات الفنية، فوفقًا للمتخصصين، يزن الهاتف 207 جرامًا، كَمْا أنه يتمتع بمقاومة للماء حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة دون أن يتأثر.

يدعم جهاز Pro 14 ميزة Apple Pay لسهُولة الدفع الإلكتروني، ويبلغ عدد البكسلات فِيْه 465 لكل بوصة، فضلًا عَنّْ ذروة سطوعه 1200 لكل بوصة، ومعدل تحديث يصل إلَّى 120 هرتز.

هناك أربعة إصدارات مختلفة من iPhone 14 Pro و 14 Pro Max، كل منها يصل إلَّى 8 + 128 جيجابايت، و 8 + 256 جيجابايت، و 8 + 512 جيجابايت، و 8 + 2 تيرابايت.