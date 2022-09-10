سعر أيفون 14 برو Max بالدولار أيفون 14 برو Max جرير السعر السعودية والامارات , مرة على تفاجئنا شركة أبل الامريكية بمميزاتها وتطورها التقني الواضح وقد تكون اعلى نسبة مبيعات في عالم الاثرياء ويعتبر سعر أيفون 14 برو Max بالدولار أيفون 14 برو Max جرير السعر السعودية والامارات

تعد شركة آبل من أكبر الشركات فِيْ مجال تصنيع الهُواتف المحمولة، وينتظر عدد كبير من محبي وعشاق iPhone حول العالم مَوعِد طرح الهاتف فِيْ الأسواق، ويتم تقديم الهاتف من خلال شركة عالمية. مؤتمر صحفِيْ يتابعه العالم كله لمعرفة سعر iPhone Pro Max فِيْ السَعُودِيْة والإمارات ومصر وباقي دول العالم، وللتعرف على إمكانيات ومميزات الجهاز الذي استخدمته شركة آبل. لإنتاج هُواتف آيفون بجودة عالية ومميزات ممتازة.

سعر iPhone 14 Pro Max بالدولار

قدمت شركة آبل الأمريكية، خلال المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد اليوم، الأسعار الرسمية للهاتف بإصداراته المختلفة. كان سعر iPhone 14 هُو 799 دولارًا، بينما جاء سعر iPhone Plus بسعر 899 دولارًا. كان سعر iPhone 14 Pro هُو 999 دولارًا، وسعر iPhone 14 Pro Max هُو 1099 دولارًا.

سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ السَعُودِيْة

الآن يمكنك بسهُولة معرفة سعر الهاتف بعملات دولية مختلفة. حساب العملة بالدولار مقابل عملة أي دولة أخرى. حيث أن سعر الدولار اليوم أمام الريال 3.76 ريال. إذن، سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ السَعُودِيْة هُو 4132 ريال سعودي.

أقصى سعر لجهاز iPhone 14 Pro فِيْ الإمارات

الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي. وبناءً على عملية حسابية بسيطة، فإن سعر iPhone 14 Pro Max هُو 1099 دولارًا، وبالتالي فإن سعر الهاتف فِيْ الإمارات هُو 4033 درهمًا إماراتيًا. وعلى هذا الأساس فإن سعر الهاتف معروف فِيْ مصر والعراق والجزائر والمغرب وجميع الدول من خلال مقارنة العملة المحَلْية بالدولار الأمريكي.

آيفون 14 برو ماكس جرير

لم تعلن مكتبة جرير بعد عن أي عرض خاص لجهاز iPhone 14 Pro Max. ومن المتوقع الإعلان عن صفقات الجهاز قريبًا. لهذا السبب، نتابع Librería Jarir لحظة بلحظة لنقربك من جميع العروض الخاصة التي تقدمها المكتبة.

مواصفات iPhone 14 Pro Max