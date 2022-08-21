سعر اكتتاب الشركة العربية للتعهدات الفنية 2022 ، قد تسائل العديد من الشخصيات التي تهتم بأسواق الأسهم التابعة للشركات والاكتتاب الخاص بها ، حيث تم طرح الاكتتاب في الأوقات السابقة حول الشركة العربية للتعهدات الفنية 2022 ، للتعرف على العدد الذي يختص بالمشتركين الأفراد والشركات والمستثمرين، وتم بناء دفتر الطلبات للبنوك والشركات المشاركة في الاكتتاب ، وتم تحديد النطاق السعري لسعر الطرح الأولي للسهم من قبل الشركة ، تابعوا معنا .

الشركة العربية للمقاولات الفنية

شركة العريا للمقاولات الفنية هي إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال الدعاية للطرق الداخلية والخارجية. وتقع الشركة في العاصمة السعودية الرياض برأسمال 500 مليون ريال سعودي عام 2022، وقسمت الشركة العربية للمقاولات الفنية رأس المال إلى 50 مليون سهم موزعة بقيمة سهم واحد. بقيمة 10 ريال سعودي.

سعر الاكتتاب في الشركة العربية للمقاولات الفنية 2022

طرحت الشركة العربية للمقاولات الفنية، أسهم الشركة للتداول بقيمة 100 ريال سعودي للسهم، وطُرحت الأسهم في سوق تداول السعودي الرسمي، حيث شهد السهم زيادة 110 ريال سعودي عند الافتتاح واستمر السهم. لترتفع لتصل إلى قيمة 129 ريال سعودي للسهم الواحد كحد أقصى و 102 ريال سعودي كحد أدنى للقيمة. بلغ عدد الصفقات المنجزة في أسهم الشركة العربية للمقاولات الفنية 28898 صفقة بقيمة 498،793،592.80 ريال سعودي .

متى ستتداول الشركة العربية للمقاولات الفنية

لم يتم الإعلان عن موعد التداول الجديد للشركة العربية للمقاولات الفنية، حيث كان آخر اكتتاب في 15 نوفمبر 2022 م. 30٪ مع تطبيق حدود التقلبات لسعر سهم واحد عند + -10٪ بشرط أن يكون تقلب سعر السهم بعد 4 أيام تداول رسمية بقيمة + -10٪.

إكتتاب الشركة العربية للمقاولات الفنية

عرضت الشركة العربية للمقاولات الفنية الاكتتاب في أسهم في سوق تداول السعودي على النحو التالي

طرح 30٪ من رأس مال الشركة أو ما يقارب 15 مليون سهم للاكتتاب.

تم تخصيص 10٪ من إجمالي قيمة الاكتتاب للأفراد، بينما حصلت الجهات المشاركة في الاكتتاب على حصة 90٪.

تم طرح أسهم الشركة العربية للمقاولات الفنية بسعر 100 ريال سعودي للسهم.

البنوك المستلمة للاكتتاب في التعهدات الفنية العربية

أعلن المستشار المالي ومدير الاكتتاب، بعد طرح أسهم الشركة العربية للاكتتاب الفني، عن البنوك المستقبلة على النحو التالي

بنك ساب السعودي.

البنك الوطني.

البنك الوطني السعودي.

بنك الرياض.

تمكن جميع عملاء البنوك المستلمة المذكورة أعلاه من الاكتتاب في أسهم العربية للتعهدات الفنية من خلال القنوات الرقمية التي تتيحها البنوك للأفراد.

تخصيص اسهم الشركة العربية للمقاولات الفنية

تم تخصيص أسهم الشركة العربية للمقاولات الفنية على النحو التالي

إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب للأفراد 2،223،548،000 ريال سعودي.

تخصيص سهمين لكل مشترك فقط.

تخصيص باقي الأسهم بنسبة 0.9٪.

تم استرداد فائض الاكتتاب في أسهم شركة العربية للتأمين الفني في 4 نوفمبر 2022.

سعر اكتتاب الشركة العربية للتعهدات الفنية 2022 ، تعتبر الشركة من الشركات الرائدة والكبيرة داخل المملكة العربية السعودية ، والتي تختص في مجال الاعمال الدعاية للطرق الداخلية والخارجية في المملكة ، وأوضحنا البنوك المستلمة للاكتتاب في التعهدات الفنية العربية .