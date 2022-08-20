سعر اكتتاب شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 2022 ، دائماً ما يتم البحث من قبل المواطنين والأشخاص المهتمين بأسعار التداول حول التعرف على سعر اكتتاب شركة مجموعة تداول السعودية القابضة للعام 2022 ، حيث تم الاعلان عن التحديد المناسب للسعر اكتتاب ، وتم أيضاً وضع البنوك المستلمة للاكتتاب في السوق السعودية اليوم، تابعوا معنا .

مجموعة تداول السعودية القابضة

تأسست مجموعة تداول السعودية القابضة عام 2007 في العاصمة السعودية الرياض، برأسمال قدره 1 مليار و 200 مليون ريال سعودي، أي ما يقرب من 400 مليون دولار. إدارة الشركات المساهمة وتقديم الدعم اللازم لها. كما تنشط مجموعة تداول في قطاع الأوراق المالية وأسواق الأسهم والعقارات والمنقولات، وتقدم خدمات القروض والضمانات والتمويل وحقوق الملكية والتأجير للشركات المساهمة والشركات التابعة لها.

سعر الاكتتاب في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 2022

تم تحديد سعر الاكتتاب في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 2022 وقت الطرح بمبلغ 105 ريال سعودي بعد تحديد سعر الطرح الاسمي الأولي للسهم بقيمة 10 ريالات سعودية بعد فترة بناء دفتر الأوامر. للمستثمرين والأفراد. طرحت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 36 مليون سهم للاكتتاب في السوق للأفراد والمستثمرين تمثل 30٪ من أصول الشركة والبالغة 120 مليون سهم بقيمة مليار و 200 مليون ريال سعودي.

تاريخ الاشتراك في التداول

حُدِّدت فترة الاكتتاب في أسهم تداول القابضة على 3 أيام، تبدأ يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2022، وتنتهي يوم الخميس 2 نوفمبر 2022، وتنتهي بعدها فترة الاكتتاب، وبعدها تبدأ مرحلة تخصيص الأسهم للأفراد، والمتوقعة في 6 ديسمبر 2022، مع تخصيص 10 أسهم لكل فرد حسب توقعات نشرة الإصدار. نسخة الاشتراك.

آخر موعد لاسترداد فائض التداول

يتم إعادة فائض اكتتاب تداول إلى المشتركين الأفراد دون أي خصم أو خصم في 8 ديسمبر 2022، كجزء من تخصيص الأسهم للمشتركين الأفراد في الاكتتاب وتحديد سعر السهم في سوق تداول والمسؤول. طرح الأسهم للتداول.

البنوك المستلمة للاكتتاب في تداول

حدد مدير الاكتتاب البنوك المستقبلة للاكتتاب السعودي القابضة في تداول بما يلي

البنك الوطني السعودي.

مصرف الراجحي.

البنك العربي الوطني.

بنك التنمية.

بنك الرياض.

شروط الاشتراك في تداول الأفراد

فيما يلي شروط الاكتتاب في أسهم الاكتتاب في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة للأفراد

الشخص الراغب في الاشتراك لديه حساب جاري أو محفظة استثمارية في أحد البنوك المستفيدة من الاكتتاب.

الحد الأدنى لأسهم الاكتتاب هو 10 أسهم.

الحد الأقصى لعدد أسهم الاكتتاب الفردية هو 250 ألف سهم.

الأسهم المطروحة للاكتتاب الجديد 2022 في المملكة العربية السعودية

من المتوقع طرح أسهم جديدة للاكتتاب في المملكة العربية السعودية على النحو التالي

الاكتتاب العام لأسهم Airbnb الأمريكية.

عرض الأسهم Robinhood.

الاكتتابات الأولية لشركة المناجم السعودية للأغذية

الاشتراك في الأسهم Instacart.

الاشتراك في أسهم Postmates.

عرض الأسهم ندفة الثلج.

الاكتتاب في أسهم Asana.

الاكتتاب في أسهم شركة Doordash Corporation.

الاكتتاب العام لشركة Procore Technologies.

الاكتتاب في أسهم شركة بلانتير.

الاكتتاب العام لأسهم ويش.

الاكتتاب في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة.

موعد طرح أسهم تداول في السوق المالية السعودية

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم شركة تداول القابضة في السوق يوم غد، لتلبية كافة المتطلبات المقررة في عملية الطرح وإعادة الفائض إلى المشتركين.

سعر اكتتاب شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 2022 ، وتعد الشركة السعودية القابضة من الشركات الكبيرة والتي بلغ رأس مالها المليار و200 مليون من فئة الريال السعودي ، كما تحدثنا حول آخر موعد لاسترداد فائض التداول ، و الأسهم المطروحة للاكتتاب الجديد 2022 في المملكة العربية السعودية .