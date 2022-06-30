سعر البترول شهر يوليو فِيْ الامارات 2022

سعر النفط فِيْ يوليو فِيْ الإمارات العربية المتحدة 2022، لا تزال أسعار النفط مرتفعة، لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة المتحالفة يمكنها تغيير هذه الأسعار فِيْ أي وقت اعتبارًا من الخميس 30 يونيو، من كَمْية النفط الخام سترسل إلى الأسواق العالمية وسنعرف أنها تجاوزت إنتاج النفط الإماراتي، باستثناء إلقاء الضوء على اجتماع يتم على أساسه تحديد أسعار النفط والوقود لشهر يوليو. الإمارات العربية المتحدة.

النفط فِيْ الإمارات

تمتلك الإمارات 97.800.000.000 برميل من احتياطيات النفط المؤكدة منذ عام 2016، وهِيْ تحتل المرتبة السابعة فِيْ العالم وتمثل حوالي 5.9٪ من إجمالي احتياطي النفط العالمي البالغ 1،650.585.140.000 برميل. لقد أثبتت الإمارات احتياطياتها بمقدار 2990 ضعف الاستهلاك السنوي. وهذا يعني أنه بدون الصادرات الصافِيْة، كان من الممكن أن يتبقى حوالي 299 عامًا من النفط (عند مستويات الاستهلاك الحالية باستثناء المخزونات غير المثبتة).

اجتماع أوبك

ومن المقرر أن يصل مسؤولون من أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط إلى اجتماع أوبك بلس يوم الخميس 30 يونيو 2022 م عند مفترق طرق رئيسي مثل استعادة تدريجية للإنتاج من التخفِيْضات الرئيسية لـ “التاج”. الوباء إنه على وشك الانتهاء ومن المحتمل أن يؤكد منتجو أوبك بلس القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بزيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا فِيْ أغسطس. توفر المملكة العربية السَعُودِيْة، “الزعيم الفعلي لأوبك” والمنتجين الآخرين مثل الإمارات العربية المتحدة، فرصة لإعادة النظر فِيْ تشغيل أوبك بلس.

سعر النفط يوليو فِيْ الامارات 2022

يبلغ سعر النفط فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة 110 دولارات للبرميل، بحسب أسعار النفط العالمية، وأعلنت هِيْئة أسعار الوقود الإماراتية أسعار الوقود لشهر يوليو اليوم 30 يونيو 2022، بعد أن قررت الإمارات مواءمة أسعار الوقود المحَلْية مع أسعار الوقود الدولية. أسعار النفط فِيْ أغسطس 2015، أعلنت الهِيْئة أسعار الوقود الشهرية المعدلة للأسبوع الأخير من كل شهر.

اسعار المحروقات فِيْ الامارات لشهر يوليو 2022

ارتفعت أسعار البنزين فِيْ الإمارات بأكثر من 56 فِيْ المائة منذ يناير 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ فبراير الماضي، وعندما رفعت الإمارات أسعار الوقود. بأكثر من 4 دراهم للتر الواحد فِيْ مايو. 31، ظهرت طوابير طويلة من السائقين.فِيْ يوليو 2022، الأسعار الحالية هِيْ كَمْا يلي

لتر ديزل 4.15 درهم.

لتر واحد من البنزين 98 4.16 درهم.

95 لتر بنزين 4.2 درهم.

لتر واحد من البنزين 91 3.94 درهم.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على سعر النفط فِيْ يوليو فِيْ الإمارات 2022، بالإضافة إلى معرفة السعر الحالي للبنزين فِيْ الإمارات.