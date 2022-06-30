سعر البترول شهر يوليو فِيْ السَعُودِيْة 2022

سعر النفط فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ يوليو 2022، فِيْ ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وضعت المملكة العربية السَعُودِيْة سقفاً لأسعار المحروقات فِيْ المملكة، دعماً للاقتصاد الوطني وظروفه المعيشية لسكان المملكة، مع الارتفاع. فِيْ أسعار النفط ستكون صغيرة ولا تؤثر على أسعار الوقود كثيرًا، وسنتعرف على إنتاج النفط السعودي، وما هُو سعره الحالي، وما إذا كانت أسعار الوقود سترتفع فِيْ المملكة المتحدة خلال شهر يوليو، بالإضافة إلى التعرف على مع أسعار الوقود الحالية.

النفط فِيْ السَعُودِيْة

قطاع الطاقة هُو العمود الفقري للاقتصاد السعودي. تمتلك المملكة ربع احتياطيات النفط المؤكدة فِيْ العالم وهِيْ أكبر منتج ومصدر للنفط فِيْ العالم. تعمل المملكة العربية السَعُودِيْة أيضًا على تطوير مواردها الإضافِيْة من الطاقة، حيث يتم جمع واستخدام الغاز الطبيعي، الذي كان يُحرق من آبار النفط.

سعر النفط فِيْ يوليو فِيْ السَعُودِيْة 2022

تجاوزت أسعار النفط 120 دولاراً للبرميل فِيْ تعاملات متقلبة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام من المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ يوليو، لكن وسط شكوك بأن نمو الإنتاج المستهدف من قبل منتجي أوبك بلس سيقلل من ضيقه. السَعُودِيْة ترفع سعر البيع الرسمي لشهر يوليو للخام العربي الخفِيْف الرئيسي فِيْ آسيا بمقدار 2.10 دولار من يونيو إلى 6.50 دولار، وهُو أعلى سعر منذ مايو، عندما وصلت الأسعار إلى مستوى قياسي.تأتي المخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا وزيادة الأسعار فِيْ أعقاب قرار الأسبوع الماضي من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وحَلْفاؤها، مجموعة أوبك بلس، على زيادة الإنتاج فِيْ يوليو وأغسطس، ارتفعت الأسعار بمقدار 648 ألف برميل يوميا، أو 50٪ أكثر مما كان متوقعا.

هل سيرتفع سعر البنزين فِيْ السَعُودِيْة

أعلنت المملكة العربية السَعُودِيْة، السبت الماضي، أنها سترفع أسعار البنزين اعتباراً من 10 يوليو / تموز لدعم الاستهلاك المحَلْي والنمو الاقتصادي، حيث سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها هذا العام، للمرة الأولى. قامت بإطلاقها فِيْ 2022 وربطها بتحركات الأسعار الدولية، واستناداً إلى اللجنة التنفِيْذية لإصلاح أسعار الطاقة والمياه، أصدرت المملكة توجيهاً ملكياً بالحفاظ على أسعار البنزين عند 2.18 ريال سعودي (0.58 دولار) للأوكتان 91 و 2.33 ريال للأوكتان. الأوكتان 95، وبيان رسمي جاء على النحو التالي

اسعار البنزين لشهر يوليو فِيْ السَعُودِيْة

أسعار البنزين لشعر يوليو فِيْ السَعُودِيْة عرضة للزيادة حسب التوجيه الملكي وستكون الزيادة فِيْ مشتقين وهما زيادة الأوكتان 91 إلى 2.28 ريال والأوكتان 95 إلى 2.44 ريال. وأشار إلى أنه سيخضع للسقف المعتمد وأن ات الدورية للأسعار ستستمر دون تجاوز الحد الأقصى المسموح به. البنزين ووقود الطائرات، فِيْ حين عززت التوقعات بانتعاش الطلب الصيني الأسعار أيضًا.

أسعار وقود أرامكو

أرامكو السَعُودِيْة هِيْ التي توفر جميع أنواع الوقود من خلال إعادة إنتاج النفط الخام. تربط أرامكو أسعار الوقود بأسعار تصدير النفط الخام بالسَعُودِيْة. نشرة أسعار الوقود الأخيرة التي قدمتها أرامكو هِيْ كَمْا يلي

بنزين 91 2.18 ريال سعودي.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي.

ديزل 0.63 ريال سعودي.

الكيروسين 0.81 ريال سعودي

غاز غاز 0.90 ريال

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على سعر النفط فِيْ يوليو فِيْ السَعُودِيْة 2022 وأسعار البنزين وجميع أنواع الوقود المتوفر حاليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.