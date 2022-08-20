سعر البيض اليوم السبت 20-8-2022 في البورصة وللمستهلك، يعتبر البيض من المأكولات الأساسية التي يعتمد عليها سكان مصر كافة خصوصا انه يحتوي على العديد من البروتينات المهمة للعضلات لصحه الجسم وهو مصدر غني بالبروتينات والكالسيوم، وتناولت الصحف اليوم أسعار البيض في الفترة الحالية حيث كان في الفترات السابقة يشهد سعر البيض عدم الاستقرار بين صعود وهبوط في البورصة للدواجن، ما أدى الى تأثير قوي على حركة البيع بالجملة في المحلات الصغيرة والمزارع وغيرها من الأماكن التي تبيع البيض.

سعر البيض اليوم للمستهلك

تروح سعر البيض للمستهلك بين البلدي او البيض الأحمر بين السعر 56 الى 63 جنيه للكرتونة الواحدة حيث تم تسجيل هذا السعر كسعر عالي ومرتفع لكرتونه البيض الواحدة فانه اثر ذلك سيكون سعر البيضة الواحدة اثنان جنيه او ثلاث جنيهات وهذا سيؤثر تأثيرا كبيرا على حركه السوق المحلية، وفقا لما يتوقف عليه من استهلاك كبير للبيض وخاصة الاسر الفقيرة التي هي تعتمد اعتمادا كبيرا على البيض في اكلها اليومي.

سعر البيض اليوم السبت 20-8-2022 في البورصة وللمستهلك

بلغ السعر لطبق البيض لهذا اليوم 20 من شهر أغسطس ما بين 48 جنيه و52 جنيه للمستهلك في المطاعم والمحلات المصرية هذا بالنسبة للبيض الأبيض، اما بخصوص البيض الأحمر فقد تجاوز سعر الطبق الى اكثر من 57 جنيه في المحلات وفي المطاعم وتم تسجيل سعر كرتونه البيض بشكل عام ما بين 60 الى ال 65 جنيه مصري.

سعر البيض في البورصة المصرية

وبالحديث عن سعر البورصة للبيض لليوم السبت 20 من شهر أغسطس لعام 2022م فانه تم تسجيل سعر كرتونة البيض بين 56 الى 61 جنيها للكرتونة الواحدة حيث دار حولها السعر قبل الاغلاق اليومي لسوق البورصة، وصدر من الغرفة التجارية في القاهرة قرارا يؤكد انه سوف يتم تقليل سعر البيض لهذا العام في الآونة القادمة، واكد رئيس الزراعة وشعبة الدواجن في مصر ان إحصائية البيع لطبق البيض قد سجلت ما يقارب 130 بيضه الفرد الواحد في السنه وهذا ارتفاع كبير بالنسبة للأعوام السابقة.

قد اهتمت وزارة الزراعة اهتمام كبيرا وخاصا بالمزارع التي تنتج البيت لمساعدة سعر البيض ان يستقر ،حيث تم رفع سعر لقاحات الدجاج البياض الى اكثر من 120 مليون جرعه حتى تصل الى اثنين مليار جرعة لتقوم بالقضاء على كافه الامراض التي من شانها ان تزيد من قدره الدجاج على البيض لرفع الاستهلاك اليومي لمزارع الدجاج.