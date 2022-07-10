سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الأحد 10-7-2022

تباينت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر، صباح ثاني أيام عيد الأضحى، الأحد 10 يوليو 2022، وسط تعاملات محدودة.

تبدأ مصر إجازة رسمية من السبت 9 يوليو إلَّى الخميس 14 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر، لدى البنك المركزي، عَنّْد حوالي 22.55 جنيهًا للشراء، و 22.65 جنيهًا للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 22.44 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع، مقابل 22.42 جنيه للشراء، و 22.71 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

فِيْما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 22.45 جنيه للشراء، و 22.73 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري نحو 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe”. Org.eg “.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وصل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى نحو 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع، وهِيْ نفس الأسعار فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، فقد انخفض إلَّى 18.96 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.11 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع فِيْ إقفال أمس.

كَمْا انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 18.96 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.12 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع أمس.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد سجل نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.01 جنيه للشراء و 5.03 جنيه للبيع بالبنك الأهلي. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد حوالي 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 58.93 جنيه للشراء، و 61.43 جنيه للبيع، مقابل 58.95 جنيه للشراء، و 61.46 جنيه للبيع فِيْ إقفال أمس.