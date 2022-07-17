سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الأحد 17-7-2022

تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأحد 17 يوليو 2022، وسط تداولات هادئة فِيْ الطلب.

والأحد هُو أول يوم عمل للبنوك فِيْ مصر بعد إجازة طويلة خلال عيد الأضحى استمرت 9 أيام.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg”.

ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد حوالي 22.14 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 22.16 جنيه للشراء، و 22.49 جنيه للبيع، مقابل 22.25 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وصل سعر الدولار اليوم، البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 18.83 جنيهًا للشراء، و 18.90 جنيهًا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe Org.eg”.

وحول سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري ؛ واستقر عَنّْد 18.83 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

وسعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي ؛ وظل عَنّْد المستوى 18.74 جنيه للشراء و 19 جنيها للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد انخفض إلَّى نحو 18.76 جنيه للشراء، و 19.02 جنيه للبيع، مقابل 18.85 جنيه للشراء، و 19.04 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد المستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد حوالي 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، عَنّْد حوالي 58.81 جنيه للشراء، و 61.36 جنيه للبيع، بنفس أسعار أمس.