سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الأحد 3-7-2022

استقر سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال بداية التعاملات يوم الأحد 3 يوليو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 22.78 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي على موقعه الرسمي على الإنترنت “cbe.org.eg”.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 22.80 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد 22.83 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع، وفِيْ بنك QNB سجل سعر الجنيه الإسترليني 22.87 جنيه للشراء، و 23.11 جنيه وهُو أعلى بورصة. سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك الإسكندرية عَنّْد 22.79 جنيهًا للشراء، و 22.97 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك القاهرة كان سعر الجنيه الإسترليني 22.89 جنيهًا للشراء، و 23.05 جنيهًا للبيع.

قرارات البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي للبطاقات الصادرة من البنوك الأخرى بـ 5 جنيهات، ورفع حد السحب النقدي لكل معاملة من أجهزة الصراف الآلي بالبنوك الأخرى إلَّى 4000 جنيه.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية فِيْ مارس وأبريل بقيمة إجمالية 7.2 مليار دولار.

كَمْا أظهرت البيانات أن صافِيْ الأصول الأجنبية انخفض فِيْ مايو بمقدار 3.5 مليار دولار.

زاد الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي بدأ فِيْ مارس الماضي، كَمْا أدت الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا إلَّى تعقيد جهُود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لسد عجز الحساب الجاري والميزانية.

تراجعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلَّى 180.5 مليار جنيه (9.62 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي مقابل 315.9 مليار نهاية فبراير الماضي، وهُو آخر مَوعِد توفرت فِيْه البيانات. وبلغت الحيازات الأجنبية 187.216 مليار بنهاية مارس الماضي.

انخفض صافِيْ الأصول الأجنبية فِيْ مايو الماضي إلَّى 305.1 مليار جنيه فِيْ التراجع الثامن على التوالي.

يمثل صافِيْ الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفِيْ المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات. وبحسب البنك المركزي، فإن التغير فِيْ حجم صافِيْ الأصول الأجنبية يعكس صافِيْ تعاملات النظام المصرفِيْ مع القطاع الأجنبي، بما فِيْ ذلك معاملات البنك المركزي.

سعر الدولار واليورو اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري 18.74 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى 18.75 جنيه للشراء، و 18.81 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فى بنك الإسكندرية.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.70 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْما سجل البنك المركزي نحو 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي نحو 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي نحو 5.10 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي إلَّى 5.09 جنيهات للشراء، و 5.11 جنيهات للبيع وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 61.03 جنيه للشراء، و 61.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي 59.13 جنيه للشراء و 61.37 جنيه للبيع.