سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الأحد 7-8-2022

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ تعاملات صباح الأحد 7 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 23.05 جنيه للشراء، و 23.15 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

كَمْا استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي، مسجلاً نحو 22.90 جنيهًا للشراء، و 23.28 جنيهًا للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد 23.04 جنيه للشراء، و 23.37 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد 19.07 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، وتكررت الأسعار فِيْ بنك مصر.

أما عَنّْ سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر الدولار عَنّْد حوالي 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ظل سعر اليورو اليوم عَنّْد البنك المركزي المصري عَنّْد 19.41 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.35 جنيه للشراء، و 19.62 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك الدولة المصري.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) حوالي 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 5.07 جنيهات للشراء، و 5.09 جنيهات للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، عَنّْد حوالي 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد مستوى 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد حوالي 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر نفس سعره فِيْ البنك الأهلي، عَنّْد نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد المستوى 62.15 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، عَنّْد حوالي 59.82 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.