سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الأربعاء 10-8-2022

تباينت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ التعاملات صباح الأربعاء 10 أغسطس 2022، فِيْ البنوك وشركات الصرافة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى مستوى 23.12 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”، السعر فِيْ مصر. وارتفع سهم البنك الأهلي إلَّى 23.04 جنيهًا بينما انخفض سعر البيع إلَّى 23.23 جنيهًا للبيع.

وانخفض الجنيه فِيْ بنك مصر (الحكومي) إلَّى 23.04 جنيه للشراء و 23.22 جنيه للبيع.

ارتفع سعر شراء الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي إلَّى 23.07 جنيه، فِيْما استقر سعر البيع عَنّْد 23.25 جنيه.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ظل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عَنّْد البنك التجاري الدولي عَنّْد حوالي 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عَنّْ الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من عام 2022 إلَّى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21٪ لتصل إلَّى 10.2 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك المركزي المصري إلَّى 19.54 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي إلَّى نحو 19.46 جنيهًا للشراء، و 19.63 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك مصر سجل اليورو 19.46 جنيهًا للشراء، و 19.62 جنيهًا للبيع.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى نحو 19.48 جنيه للشراء، و 19.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

انخفض سعر شراء الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى 5.07 جنيه، فِيْما استقر سعر البيع عَنّْد 5.10 جنيه، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي، عَنّْد حوالي 5.07 جنيهات للشراء، و 5.09 جنيهات للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 5.19 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، لدى البنك الأهلي المصري 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 62.28 جنيه للشراء، و 62.55 جنيه للبيع.

فِيْما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي نحو 59.90 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.