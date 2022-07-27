سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الأربعاء 27-7-2022

تفاوت متوسط ​​سعر صرف الجنيه الإسترليني فِيْ مصر، فِيْ بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022 بالبنوك وشركات الصرافة.

أقرت مصر عدة إجراءات لدعم محدودي الدخل بتكلفة 11 مليار جنيه لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع محلياً.

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة اليوم بتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية.

وشملت الإجراءات التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة عدد الأسر المستفِيْدة من برنامج “التضامن والكرامة” بإضافة مليون أسرة إضافِيْة للبرنامج، ليرتفع عدد المواطنين المستفِيْدين إلَّى أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهُورية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك المركزي المصري إلَّى مستوى 22.61 جنيه للشراء و 22.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع الجنيه الاسترليني فِيْ البنك الأهلي إلَّى 22.60 جنيه للشراء، و 22.91 جنيه للبيع، مقابل 22.59 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر إلَّى 22.60 جنيه للشراء و 22.91 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” إلَّى 22.65 جنيه للشراء، و 22.93 جنيه للبيع، مقابل 22.61 جنيه للشراء، و 22.91 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 18.88 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع.

ظل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عَنّْد المستوى 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” عَنّْد المستوى 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري إلَّى 19.13 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي إلَّى 19.11 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع.

فِيْما تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك مصر ليسجل 19.11 جنيه للشراء و 19.42 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” إلَّى 19.16 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (CIB) 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ولم يتغير سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي ليسجل 5.14 جنيه للشراء و 5.16 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

واستقر سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليسجل 61.39 جنيه للشراء، و 61.81 جنيه للبيع، مقابل 61.40 جنيه للشراء، و 61.87 جنيه للبيع أمس.