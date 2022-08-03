سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الأربعاء 3-8-2022

ارتفع متوسط ​​سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأربعاء 3 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 23.18 جنيهًا للشراء، و 23.32 جنيهًا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، إلَّى نحو 23.13 جنيهًا للشراء، و 23.39 جنيهًا للبيع، مقابل 22.99 جنيهًا للشراء، و 23.31 جنيهًا للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 23.13 جنيهًا للشراء، و 23.39 جنيهًا للبيع، مقابل 22.99 جنيهًا للشراء، و 23.23 جنيهًا للبيع أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB. إلَّى نحو 23.16 جنيه للشراء، و 23.41 جنيه للبيع مقابل 23.01 جنيه للشراء، و 23.30 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر مع البنك المركزى، إلَّى حوالى 18.97 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، مقابل 18.89 جنيه للشراء، و 19 جنيه للبيع فى ختام تداولات أمس، وفقا لما ذكره المركزى. نشرة البنك “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، إلَّى نحو 18.99 جنيهًا للشراء، و 19.05 جنيهًا للبيع، مقابل 18.91 جنيهًا للشراء، و 18.97 جنيهًا للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

كَمْا ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى نحو 19.01 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع أمس. .

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB. إلَّى 19.42 جنيه للشراء و 19.62 جنيه للبيع مقابل 19.32 جنيه للشراء و 19.50 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 19.40 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي إلَّى 19.33 جنيه للشراء، و 19.60 جنيه للبيع، مقابل 19.29 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 19.33 جنيهًا للشراء، و 19.60 جنيهًا للبيع، مقابل 19.29 جنيهًا للشراء، و 19.47 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 5.05 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع، مقابل 5.03 جنيه للشراء، و 5.06 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي إلَّى مستوى 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع، مقابل 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (CIB) إلَّى نحو 5.05 جنيهات للشراء، و 5.07 جنيهات للبيع، مقابل 5.03 جنيهات للشراء، و 5.05 جنيهات للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 5.16 جنيه للشراء، و 5.19 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك الأهلي المصري إلَّى 5.16 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 61.88 جنيه للشراء، و 62.31 جنيه للبيع، مقابل 61.56 جنيه للشراء، 62.01 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى البنك الأهلي اليوم فِيْ مصر إلَّى 59.62 جنيه للشراء، و 62.18 جنيه للبيع، مقابل 59.30 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع أمس.