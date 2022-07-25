سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الإثنين 25-7-2022

تباينت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر، صباح الاثنين 25 يوليو 2022، فِيْ البنوك الحكومية والخاصة.

وسط موجة تضخم أسعار المستهلكين فِيْ مختلف السلع، سواء الأساسية أو الترفِيْهِيْة، تتنافس البنوك المصرية مع بعضها البعض لتوفِيْر أدوات مصرفِيْة ذات مزايا تنافسية لعملائها الأفراد. حيث قرر بنك مصر رفع الحد الأقصى لقرض السيارة للعملاء الأفراد إلَّى 6 ملايين جنيه بدلاً من 1.6 مليون جنيه بعد الزيادات السعرية الأخيرة.

وكان بنك مصر قد رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ على شهادات الادخار لمدة 5 و 7 سنوات اعتباراً من بداية شهر يوليو. فِيْ غضون ذلك، أطلق بنك القاهرة بطاقة “تيلدا” مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة تيلدا ديجيتال.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 22.65 جنيه للشراء، و 22.79 جنيه للبيع، مقابل 22.50 جنيه للشراء، و 22.64 جنيه للبيع أمس.

بينما تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليسجل نحو 22.51 جنيه للشراء، و 22.85 جنيه للبيع، مقابل 22.51 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” إلَّى نحو 22.53 جنيه للشراء، و 22.88 جنيه للبيع، مقابل 22.48 جنيه للشراء، و 22.76 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 18.87 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

ظل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عَنّْد البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) عَنّْد 18.89 جنيه للشراء و 18.95 جنيه للبيع. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB”، مسجلاً نحو 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى إلَّى 19.27 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع أمس.

تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليسجل نحو 19.13 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء، و 19.38 جنيه للبيع أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

بينما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” إلَّى نحو 19.15 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.20 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك التجاري الدولي (CIB)، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وتفاوت سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي ليسجل نحو 5.13 جنيه للشراء و 5.17 جنيه للبيع مقابل 5.13 جنيه للشراء و 5.16 جنيه للبيع أمس.

بينما استقر سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر يتداول فِيْ البنك المركزي، حيث ارتفع عَنّْد المستوى 61.46 جنيه للشراء، و 61.85 جنيه للبيع، مقابل 61.30 جنيه للشراء، و 61.75 جنيه للبيع أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي نحو 59.08 جنيه للشراء، و 61.66 جنيه للبيع، مقابل 59.08 جنيه للشراء، و 61.62 جنيه للبيع أمس.