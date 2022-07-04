سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الإثنين 4-7-2022

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 22.71 جنيه للشراء، و 22.81 جنيه للبيع، مقابل 22.78 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 22.49 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع، مقابل 22.80 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

وفِيْ بنك مصر، انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم إلَّى نحو 22.46 جنيه للشراء، و 22.92 جنيه للبيع، مقابل 22.80 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي نحو 22.51 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع، مقابل 22.83 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى، إلَّى حوالى 18.77 جنيه للشراء، و 18.85 جنيه للبيع، مقابل 18.74 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزى. موقع مصر “cbe. Org.eg “.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى مستوى 18.78 جنيه للشراء، و 18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى 18.76 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 18.80 جنيه للشراء، و 18.86 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء، و 18.81 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى نحو 19.58 جنيه للشراء، و 19.66 جنيه للبيع، مقابل 19.70 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، إلَّى نحو 19.46 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع، مقابل 19.64 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى مستوى 19.44 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع، مقابل 19.66 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع أمس.

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد انخفض إلَّى نحو 19.49 جنيهًا للشراء، و 19.77 جنيهًا للبيع، مقابل 19.68 جنيهًا للشراء، و 19.81 جنيهًا للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 5 جنيهات للشراء، و 5.02 جنيهات للبيع، مقابل 4.99 جنيهات للشراء، و 5.01 جنيهات للبيع أمس، بحسب البيانات المركزية الرسمية به. موقع الويب “cbe.org.eg”.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي، إلَّى 5 جنيهات للشراء، و 5.02 جنيهات للبيع، مقابل 4.99 جنيهات للشراء، و 5 جنيهات للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.

ارتفع سعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر إلَّى مستوى 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع بإغلاق أمس.

كَمْا ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 5 جنيهات للشراء، و 5.02 جنيهات للبيع، مقابل 4.98 جنيهات للشراء، و 5.01 جنيهات للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع عَنّْد إقفال أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 61.22 جنيه للشراء، و 61.49 جنيه للبيع، مقابل 61.03 جنيه للشراء، و 61.37 جنيه للبيع أمس.