سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الثلاثاء 12-7-2022

استقر سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر، صباح اليوم الرابع من عيد الأضحى، الثلاثاء 12 يوليو 2022، وسط تعاملات محدودة مع بعض شركات الصرافة.

تشهد مصر عطلة رسمية من السبت 9 يوليو إلَّى الخميس 14 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، عَنّْد حوالي 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg.”

حافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) على مستواه عَنّْد 22.44 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك حكومي)، ليبقى عَنّْد المستوى 22.45 جنيه للشراء، و 22.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي المصري، خلال بداية تعاملات الثلاثاء، نحو 18.83 جنيهًا للشراء، و 18.90 جنيهًا للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

وسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، استقر عَنّْد مستوى 18.96 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، وهذا نفس سعر أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

أما عَنّْ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، فقد سجل نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد حوالي 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، مسجلاً نحو 58.93 جنيهًا للشراء، و 61.43 جنيهًا للبيع.