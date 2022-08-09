سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الثلاثاء 9-8-2022

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى مستوى 23.13 جنيه للشراء، و 23.24 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي، ليسجل نحو 23.01 جنيه للشراء، و 23.25 جنيه للبيع. وفِيْ بنك مصر سجل 23.06 جنيه للشراء و 23.28 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلَّى 23.03 جنيه للشراء، و 23.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي إلَّى نحو 19.1 جنيهًا للشراء، و 19.16 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك مصر سجل 19.15 جنيهًا للشراء، و 19.18 جنيهًا للبيع.

أما عَنّْ سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع الدولار إلَّى نحو 19.12 جنيهًا للشراء، و 19.18 جنيهًا للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك المركزي المصري إلَّى 19.47 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما ارتفع سعر شراء اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي إلَّى نحو 19.40 جنيهًا، وانخفض سعر البيع إلَّى 19.57 جنيهًا، وفِيْ بنك مصر سجل اليورو 19.45 جنيهًا للشراء، و 19.59 جنيهًا للبيع.

تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، حيث ارتفع إلَّى نحو 19.42 جنيه للشراء، بينما انخفض إلَّى 19.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي إلَّى نحو 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وفِيْ بنك مصر سجل 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلَّى مستوى 5.07 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 62.26 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، نحو 59.89 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.