سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الجمعة 1-7-2022

تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر أمام الجنيه، صباح الجمعة 1 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه البريطاني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 22.78 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع، وهُو نفس أسعار أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري عبر مسؤوله. موقع “cbe.org.eg”.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 22.68 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع، مقابل 22.80 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع، وهُو ما يمثل نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) نحو 22.74 جنيه للشراء، و 23 جنيهًا للبيع، مقابل 22.83 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

لم يتغير سعر الدولار اليوم فى مصر مع البنك المركزى المصرى، مسجلاً حوالى 18.74 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع وهُو نفس أسعار أمس، بحسب بيانات موقع البنك المركزى المصرى. ”cbe. Org.eg “.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 18.76 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع عَنّْد إتمام تعاملات الأمس وهُو نفس السعر لدى بنك مصر. .

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى نحو 18.78 جنيه للشراء، و 18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء، و 18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد مستوى 19.70 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

وانخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى نحو 19.47 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع، مقابل 19.64 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع عَنّْد اغلاق يوم أمس بنفس السعر فِيْ بنك مصر.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد سجل نحو 19.67 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، مقابل 19.68 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري عبر مسؤوله. موقع “cbe.org.eg”.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، مقابل 4.99 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع أمس.

وفِيْ بنك مصر ارتفع سعر الريال السعودي اليوم إلَّى نحو 5 جنيهات للشراء و 5.01 جنيهات للبيع مقابل 4.99 جنيهات للشراء و 5 جنيهات للبيع بإغلاق أمس.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) إلَّى نحو 4.99 جنيه للشراء، و 5.02 جنيه للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات اليوم مع البنك المركزي، بنحو 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

كَمْا ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 61.03 جنيه للشراء و 61.37 جنيه للبيع وهِيْ نفس أسعار أمس.