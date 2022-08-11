سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الخميس 11-8-2022

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 11 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى مصر إلَّى 23.14 جنيه للشراء، و 23.24 جنيه للبيع، مقابل 23.12 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع، فى ختام تعاملات أمس، بحسب نشرة البنك المركزى. .org.eg “.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 23.04 جنيه للشراء، و 23.15 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و 23.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر نحو 23.09 جنيه للشراء، و 23.50 جنيه للبيع.

جاء أدنى سعر صرف للجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع بنك SAIB، بنحو 23.02 جنيه للشراء، و 23.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.12 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك مصر نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عَنّْ الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من عام 2022 إلَّى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21٪ لتصل إلَّى 10.2 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ المدن ارتفع إلَّى 13.6 فِيْ المائة فِيْ يوليو على أساس سنوي من 13.2 فِيْ المائة فِيْ يونيو.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى، حيث وصل إلَّى 19.58 جنيه للشراء، و 19.66 جنيه للبيع، مقابل 19.54 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع، فى ختام تعاملات أمس، وفقا لما ذكره المركزي. نشرة البنك “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليرتفع إلَّى 19.48 جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع، مقابل 19.46 جنيه للشراء، و 19.63 جنيه للبيع، أمس، وبنفس السعر. تكررت فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.50 جنيه للشراء و 19.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر نحو 19.53 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، وفِيْ بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو نحو 19.40 جنيه للشراء، و 19.59 جنيه للبيع. .

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 5.07 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فِيْ البنك المصري نحو 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك SAIB نحو 5 جنيهات للشراء، و 5.10 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس 11 أغسطس 2022، نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع،

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.20 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.24 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 59.91 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.