سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الخميس 28-7-2022

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الخميس 28 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما تباينت أسعاره فِيْ البنوك التجارية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 22.77 جنيه للشراء، و 22.91 جنيه للبيع، مقابل 22.61 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”. .

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 22.71 جنيه للشراء، و 22.88 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 22.73 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات تداول بنك التعمير والإسكان، سعر الجنيه اليوم بنحو 22.57 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك الإسكندرية نحو 22.65 جنيهًا للشراء، و 22.90 جنيهًا للبيع، وفِيْ مصر سجل نحو 22.76 جنيهًا للشراء، و 22.93 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد 18.88 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع، دون أي تغيير على سعر إغلاق أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، خلال بداية تعاملات الخميس، نحو 18.89 جنيهًا للشراء، و 18.95 جنيهًا للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) نحو 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

يعرض بنك الإسكندرية سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ بداية تعاملات الخميس عَنّْد حوالي 18.87 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع وهُو نفس السعر لدى بنك SAIB.

وحول سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك التعمير والإسكان، سجل خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الخميس نحو 18.90 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

قفز سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس 28 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي، فِيْما تباينت الأسعار لدى البنوك التجارية.

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى، ليصل إلَّى مستوى 19.15 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس الأربعاء. حسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 19.10 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع بنك مصر نحو 19.15 جنيهًا للشراء، و 19.30 جنيهًا للبيع، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي نحو 19.12 جنيهًا للشراء، و 19.29 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو اليوم فى مصر فى بنك التعمير والاسكان حوالى 19.23 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، وسعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية بلغ حوالى 19.06 جنيه للشراء. و 19.27 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الخميس 28 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما تباينت أسعاره فِيْ البنوك التجارية.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 22.77 جنيه للشراء، و 22.91 جنيه للبيع، مقابل 22.61 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”. .

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 22.71 جنيه للشراء، و 22.88 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 22.73 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات تداول بنك التعمير والإسكان، سعر الجنيه اليوم بنحو 22.57 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك الإسكندرية نحو 22.65 جنيهًا للشراء، و 22.90 جنيهًا للبيع، وفِيْ مصر سجل نحو 22.76 جنيهًا للشراء، و 22.93 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه خلال تعاملات الخميس 28 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي، وتفاوتت أسعاره مع البنوك التجارية.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك التجاري الدولي (CIB)، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

بلغ سعر الريال السعودى اليوم فى مصر فى بنك التعمير والاسكان حوالى 4.95 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودى اليوم فى بنك الإسكندرية بلغ 5 جنيهات للشراء، و 5.05 جنيهات. للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ولم يتغير سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، مسجلاً نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

استقر سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع، وتكرر السعر فِيْ بنك مصر.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى بنك التعمير والإسكان نحو 4.95 جنيهات للشراء، و 5.04 جنيهات للبيع.

وسعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، نحو 61.39 جنيه للشراء، و 61.82 جنيه للبيع.

فِيْما بلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك الأهلي 59.16 جنيه للشراء، و 61.68 جنيه للبيع، تكرر السعر فِيْ بنك مصر.