سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية الخميس 4-8-2022

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي صباح الخميس 4 أغسطس 2022، وكذلك سعره فِيْ البنوك التجارية وشركات الصرافة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث وصل إلَّى مستوى 23.18 جنيهًا للشراء، و 23.35 جنيهًا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 23.04 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.14 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري فِيْ البنك المصري نحو 23.18 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار واليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 19.0387 جنيه للشراء، و 19.1484 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الدولار فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، اليوم الخميس، نحو 19.05 جنيها للشراء، و 19.11 جنيها للبيع، وتكرر السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة (المصرية الخليجية وأبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي وبنك بيريوس)، ارتفع سعر صرف الدولار إلَّى مستويات 19.11 جنيه للشراء و 19.13 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) 19.07 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى بنك SAIB 19.03 جنيه للشراء و 19.13 جنيه للبيع.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 19.4005 جنيه للشراء، و 19.5160 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى 19.27 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك الدولة المصري.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى 19.35 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.

وحول سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع بنك SAIB، سجل نحو 19.26 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع.

جاء سعر اليورو اليوم فى مصر مع “EG Bank” عَنّْد المستوى 19.39 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 4 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، وارتفع سعره فِيْ البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليصل إلَّى 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليرتفع إلَّى 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

وحول سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع “بنك إيجي”، سجل نحو 5.05 جنيهات للشراء، و 5.09 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر فِيْما سجل البنك المركزي نحو 5.18 جنيه للشراء و 5.20 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد المستوى 62.06 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي نحو 59.59 جنيه للشراء، و 62.12 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.