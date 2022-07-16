سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية السبت 16-7-2022

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح السبت 16 يوليو 2022 وسط تعاملات محدودة فِيْ الأسواق.

البنوك فِيْ مصر لديها عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 22.55 جنيهًا للشراء، و 22.65 جنيهًا للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg”.

كَمْا استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد 22.14 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع، بنفس أسعار أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

فِيْما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 22.25 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي المصري إلَّى 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe Org.eg”.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، استقر عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي 18.74 جنيه للشراء، و 19 جنيها للبيع.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر عَنّْد 18.85 جنيه للشراء، و 19.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد البنك الأهلي عَنّْد 5.01 جنيه للشراء و 5.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري ليسجل 5.12 جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الوطني عَنّْد 5.12 جنيه للشراء و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد حوالي 58.81 جنيه للشراء و 61.36 جنيه للبيع.