سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية السبت 23-7-2022

حافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر، السبت 23-7-2022، على مكاسبه مقابل الجنيه المصري فِيْ تعاملات محدودة بشركات الصرافة.

مستقبل الاقتصاد المصري

توقع استطلاع لرويترز شمل 19 اقتصاديا دوليا أن يتداول الجنيه المصري عَنّْد 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية فِيْ يونيو 2023 قبل أن ينخفض ​​إلَّى 19.86 بحلول يونيو 2024 و 20.00 بحلول يونيو 2025 بانخفاض أكثر من 25٪ عَنّْ مستوياته. . فِيْ بداية هذا العام.

كان البنك المركزي المصري قد سمح بتخفِيْض قيمة الجنيه فِيْ 21 مارس إلَّى حوالي 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق البالغ 15.70.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الإقراض لليلة واحدة عَنّْد 12.25٪ بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلَّى 11.75٪ و 10.50٪ بنهاية العامين الماليين المقبلين 2023-2024 و 2024. 2025 على التوالي.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 22.57 جنيهًا للشراء، و 22.67 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري 22.46 جنيه للشراء، و 22.74 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى 22.51 جنيهًا للشراء، و 22.77 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” نحو 22.52 جنيه للشراء، و 22.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي ليسجل 18.88 جنيه للشراء و 18.96 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع.

وسعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” نحو 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري إلَّى 19.36 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.47 جنيهًا للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر 19.22 جنيهًا للشراء، و 19.50 جنيهًا للبيع.

حافظ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” على مستواه عَنّْد 19.22 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى نحو 5.02 جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعره مع البنك الأهلي عَنّْد مستوى 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.15 جنيهات للشراء، و 5.16 جنيهات للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي يتداول عَنّْد حوالي 61.37 جنيه للشراء، و 61.71 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و 61.66 جنيه. للبيع.