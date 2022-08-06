سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية السبت 6-8-2022

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح السبت 6 أغسطس 2022، فِيْ تعاملات محدودة بالأسواق.

البنوك فِيْ مصر معطلة أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد الشراء ليسجل 23.05 جنيه، فِيْما تراجع للبيع عَنّْد 23.15 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي، مسجلاً نحو 22.90 جنيهًا للشراء، و 23.28 جنيهًا للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد 23.04 جنيه للشراء، و 23.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تباينت أسعار الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، لترتفع إلَّى 19.07 جنيه للشراء، وتنخفض إلَّى 19.15 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

أما عَنّْ سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر الدولار عَنّْد حوالي 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

تعتبر مستويات 20 جنيها للدولار مستويات تاريخية على مستوى سعر الصرف الرسمي. فِيْ المقابل، سجلت السوق السوداء، بعد تحرير أسعار الصرف فِيْ نوفمبر 2016، مستويات تجاوزت 22 جنيها للدولار.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال تراجع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

تفاوت سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى، ليرتفع إلَّى حوالى 19.41 جنيه للشراء، وينخفض ​​إلَّى 19.50 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع أمس، بحسب البنك المركزى. نشرة “cbe.org.eg”.

كَمْا تباين سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي، حيث انخفض إلَّى نحو 19.35 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 19.62 جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد حوالي 19.39 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للشراء، بنفس أسعار أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليستقر عَنّْد 5.07 جنيهات للشراء، وانخفض إلَّى 5.09 جنيهات للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي عَنّْد حوالي 5.06 جنيهات للشراء، و 5.09 جنيهات للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد مستوى 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر نفس سعره فِيْ البنك الأهلي، عَنّْد نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى 62.15 جنيهًا للشراء، وانخفض إلَّى 62.49 جنيهًا للبيع.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، حيث انخفض إلَّى نحو 59.82 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 62.40 جنيه للبيع.