سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية السبت 9-7-2022

استقر سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر، صباح تعاملات عيد الأضحى، السبت 9 يوليو 2022، وسط تعاملات محدودة.

ودخلت البنوك فِيْ مصر إجازة طويلة بمناسبة عيد الأضحى، تبدأ من الأحد 10 يوليو إلَّى الخميس 14 يوليو 2022

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر، لدى البنك المركزي، عَنّْد حوالي 22.55 جنيهًا للشراء، و 22.65 جنيهًا للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 22.42 جنيه للشراء، و 22.71 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 22.45 جنيهًا للشراء، و 22.73 جنيهًا للبيع، وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري نحو 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe”. Org.eg “.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، استقر عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وصل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى نحو 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع، وهِيْ نفس الأسعار فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، فقد سجل 19.11 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع، بنفس أسعار أمس.

كَمْا استقر سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد حوالي 19.12 جنيه للشراء و 19.30 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد ظل عَنّْد 19.18 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد حوالي 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد حوالي 58.95 جنيه للشراء، و 61.46 جنيه للبيع.