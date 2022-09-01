سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 1-9-2022

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 1 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 22.25 جنيه للشراء، و 22.35 جنيه للبيع، مقابل 22.45 جنيه للشراء، و 22.59 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى. cbe.org.eg ”.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) نحو 22.34 جنيه للشراء، و 22.49 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) نحو 22.29 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع.

جاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فِيْ بنك الإسكندرية عَنّْد 22.33 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك الصائب نحو 22.32 جنيهًا للشراء، و 22.52 جنيهًا للبيع، فِيْما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر نحو 22.30 جنيهًا للشراء، و 22.52 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري، إلَّى مستوى 19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع أمس، بحسب البنك المركزي. نشرة “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.24 جنيهًا للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

فِيْ البنوك الخاصة استقر سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.20 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر الدولار اليوم فِيْ بنك الإسكندرية عَنّْد 19.20 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار فِيْ بنك صائب نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، فِيْما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه فِيْ بنك مصر نحو 19.23 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الخميس 1 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 19.15 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع، مقابل 19.22 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) نحو 19.20 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بلغ سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك التجارى الدولى CIB (أكبر بنك خاص فى مصر) حوالى 19.14 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، بينما سعر اليورو أمام الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية. كان نحو 19.20 جنيهًا للشراء، و 19.34 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ بنك الصائب نحو 19.02 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، وإي جي بنك نحو 19.17 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 1 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة.

انخفض سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى. cbe.org.eg ”.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB.

كان سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى بنك الصائب حوالي 5.05 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه. للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ البنك الأهلي نحو 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، وبنفس السعر. تكررت فِيْ بنك مصر.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.16 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي نحو 60.10 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.

قرارات جديدة لتسهِيْل الاستيراد

أصدرت مصر قرارات جديدة تهدف إلَّى تسهِيْل إجراءات الاستيراد بالموانئ وتخفِيْف أعباء المستوردين الذين يواجهُون صعوبة فِيْ توفِيْر العملة الصعبة للإفراج عَنّْ البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.

كان من أهم القرارات وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فِيْ استكَمْال الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، والإفراج خلال أيام عَنّْ أي شحنات أكَمْلت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج (4). ) لتمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، بحسب بيان. صدر عَنّْ وزارة المالية الثلاثاء الماضي.

ألغى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الحد الأقصى للإيداع، سواء الأفراد أو الشركات، فِيْ البنوك العاملة فِيْ مصر، ورفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي للأفراد والشركات بنسبة 200٪ إلَّى 150 ألف جنيه يوميًا، وفقًا لخطاب من. البنك المركزي للبنوك.

فِيْ أبريل 2022، قرر البنك المركزي المصري تحديد حد أقصى يومي للسحب النقدي والودائع للأفراد ليصبح 50 ألف جنيه، وكانت الخطوة تهدف إلَّى السيطرة على التضخم واكتناز الأموال أثناء انتشار فِيْروس كورونا.

13 مليار دولار ودائع خليجية

كشف تقرير عَنّْ الوضع الخارجي للبنك المركزي المصري نشر على موقعه على الإنترنت، أن مصر حصلت على ودائع خليجية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 13 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن هذه الودائع توزعت بمبلغ 5 مليارات دولار لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، و 3 مليارات دولار لدولة قطر.

وأشار التقرير إلَّى أن الودائع الخليجية طويلة الأجل فِيْ البنك المركزي بلغت 15 مليار دولار، و 5.7 مليار دولار للإمارات، و 5.3 مليار دولار للسعودية، و 4 مليارات دولار للكويت.