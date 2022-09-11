سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 11 سبتمبر 2022

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأحد 11 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى 22.23 جنيه للشراء، و 22.37 جنيه للبيع، مقابل 22.21 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. .eg “.

بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستواه عَنّْد 22.07 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد مستوى 22.09 جنيه للشراء، و 22.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 19.25 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org”. على سبيل المثال “.

بينما حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) على مستواه عَنّْد 19.26 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.28 جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، 7 سبتمبر، أن صافِيْ الاحتياطيات بلغ 33.142 مليار دولار فِيْ أغسطس الماضي، مقارنة بـ 33.143 مليار دولار فِيْ يوليو، وهُو أدنى مستوى منذ يونيو 2017، وفقًا لتقديرات بلومبرج.

تسعى مصر جاهدة لدعم اقتصادها بعد أن أدت الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا إلَّى ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود، وحفزت خروج مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلي.

وقالت الحكومة إنها تحرز تقدما مطمئنا فِيْ المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاقية، المسماة تسهِيْل الصندوق الموسع.

تتم متابعة بيانات الاحتياطي الشهري عَنّْ كثب وسط تكهنات حول كَيْفَِيْة تعامل مصر، التي تضم أكبر عدد من السكان العرب، مع فجوة التمويل الخارجي والتزامات الديون.

كَمْا تتزايد الضغوط على الجنيه المصري، حتى بعد أن خفضت الحكومة قيمته بنحو 15٪ فِيْ مارس الماضي، حيث يعتقد الاقتصاديون والمحللون أنها بحاجة إلَّى مزيد من التخفِيْض.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 19.28 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.27 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe”. .org.eg “.

وحافظ سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي على مستواه عَنّْد 19.12 جنيه للشراء و 19.37 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد المستوى 19.14 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي ؛ حيث استقر عَنّْد 5.12 جنيه للشراء، فِيْما ارتفع إلَّى نحو 5.15 جنيه للبيع، مقابل 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) على مستواه عَنّْد 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) عَنّْد 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عَنّْد مستوى 5.24 جنيهات للشراء، و 5.27 جنيهات للبيع، مقابل 5.24 جنيهات للشراء، و 5.26 جنيهات للبيع أمس.

كَمْا تباين سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث انخفض عَنّْد مستوى 62.34 جنيه للشراء، وارتفع عَنّْد المستوى 62.77 جنيه للبيع، مقابل 62.39 جنيه للشراء، و 62.65 جنيه للبيع أمس.