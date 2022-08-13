سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 13-8-2022

تفاوت متوسط ​​سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 13 أغسطس 2022، فِيْ تعاملات محدودة مع كبرى شركات الصرافة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر عَنّْد 23.36 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما انخفض السعر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليسجل 23.11 جنيه للشراء، و 23.40 جنيه للبيع، مقابل 23.26 جنيه للشراء، و 23.46 جنيه للبيع أمس.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد 23.26 جنيه للشراء و 23.46 جنيه للبيع.

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي، حيث ارتفع إلَّى نحو 23.29 جنيهًا للشراء، واستقر عَنّْد 23.49 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.12 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الدولار تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عَنّْ الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من عام 2022 إلَّى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21٪ لتصل إلَّى 10.2 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة. سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

سعر اليورو اليوم فى مصر

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى 19.59 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع، مقابل 19.62 جنيه للشراء، و 19.85 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر اليورو فِيْ بنك مصر عَنّْد حوالي 19.62 جنيه للشراء و 19.82 جنيه للبيع.

وتفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، حيث استقر عَنّْد حوالي 19.64 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 19.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر شراء الريال السعودي اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 5.08 جنيه، فِيْما استقر سعر البيع عَنّْد 5.10 جنيه، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

واستقر سعر شراء الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي عَنّْد 5.07 جنيه، فِيْما ارتفع سعر البيع إلَّى 5.10 جنيه، وتكرر السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد حوالي 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد مستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد حوالي 62.29 جنيه للشراء، و 62.63 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم عَنّْد البنك الأهلي المصري عَنّْد 59.93 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.