سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 16-8-2022

انخفض متوسط ​​سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر، خلال التعاملات صباح الثلاثاء 16 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات البنك المركزي، إلَّى نحو 23.06 جنيه للشراء، و 23.20 جنيه للبيع، مقابل 23.15 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع أمس، بحسب البنك المركزي. نشرة “cbe.org.eg”.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى مستوى 23.01 جنيه للشراء، و 23.27 جنيه للبيع، مقابل 23.11 جنيه للشراء، و 23.40 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى نحو 23.04 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع، مقابل 23.13 جنيه للشراء، و 23.42 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.09 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

بينما تسود حالة من الترقب تنتظر الأسواق فِيْ مصر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، مع مراعاة عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار فِيْ الدولة. الجنيه، ومدى تأثره بتداعيات قرارات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلَّى انخفاض أسعار النفط. والسلع الغذائية فِيْ الآونة الأخيرة.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فِيْ اجتماعها الأخير يوم 23 يونيو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عَنّْد 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للإقراض.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 3٪ خلال اجتماعات اللجنة فِيْ مارس ومايو.

وأشار معظم المصرفِيْين والبنوك الاستثمارية إلَّى اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة فِيْ مصر للمرة الثالثة هذا العام.

واستند المحللون فِيْ توقعاتهم إلَّى ارتفاع معدلات التضخم فِيْ مصر إلَّى أعلى مستوى فِيْ 3 سنوات، وتطورات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، والتي من المتوقع أن تصل تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً للدولار، وفقا للخبراء.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 19.46 جنيه للشراء، و 19.57 جنيه للبيع، مقابل 19.58 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 19.44 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع، مقابل 19.55 جنيه للشراء، و 19.78 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 19.45 جنيهًا للشراء، و 19.67 جنيهًا للبيع، مقابل 19.55 جنيهًا للشراء، و 19.78 جنيهًا للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى نحو 19.47 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع، مقابل 19.57 جنيه للشراء، و 19.80 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ تعاملات البنك المركزي، ليسجل نحو 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي، اليوم، على سعر تداول الريال السعودي فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد المستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 5.19 جنيه للشراء و 5.21 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 62.23 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع، مقابل 62.27 جنيه للشراء، و 62.65 جنيه للبيع أمس.

فِيْما تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد المستوى 60.11 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع، مقابل 59.93 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع أمس.