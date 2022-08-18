سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 18-8-2022

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الخميس 18 أغسطس 2022، مع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 23.03 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع، مقابل 22.94 جنيه للشراء، و 23.08 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. على سبيل المثال “.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) ليرتفع إلَّى 23.08 جنيه للشراء، و 23.26 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء، و 23.21 جنيه للبيع، عَنّْد نهاية تداولات يوم أمس الأربعاء وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر. .

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليصل إلَّى 23.09 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع، مقابل 22.96 جنيه للشراء، و 23.13 جنيهًا للشراء. البيع فِيْ نهاية تداول يوم أمس.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك SAIB نحو 23.06 جنيهًا للشراء، و 23.29 جنيهًا للبيع، وهُو نفس سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 23.07 جنيهًا للشراء، و 23.28 جنيهًا للبيع.

سعر الفائدة على الجنيه المصري

تسود حالة من الترقب فِيْ الأسواق المالية المصرية، بانتظار قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس لهذا العام، الخميس 18 أغسطس، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، مع مراعاة عدة عوامل من بينها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على الجاذبية. الاستثمار فِيْ الجنيه، ومدى تأثره بتداعيات قرارات رفع سعر الفائدة الأمريكية. بالإضافة إلَّى الانخفاض الأخير فِيْ أسعار النفط والغذاء.

رفع البنك المركزي المصري، فِيْ اجتماعه غير العادي فِيْ مارس الماضي، أسعار الفائدة بنسبة 1٪ (100 نقطة أساس)، فِيْ محاولة لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب الاستثمارات الأجنبية بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد خرجت مليارات الدولارات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفعت أسعار الفائدة فِيْ مايو بنسبة 2٪ (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.

توقعت معظم البنوك الاستثمارية فِيْ وقت سابق هذا الأسبوع أن يتحرك البنك المركزي خلال اجتماعه الخامس لعام 2022، غدا الخميس 18 أغسطس، لرفع أسعار الفائدة فِيْ محاولة لمواجهة عودة أرقام التضخم إلَّى مسارها التصاعدي، لكن بعد أن استقال عامر أمس. يوم الأربعاء، أفاد ألين سانديب، رئيس الأبحاث فِيْ شركة نعيم المصرية، أن قسم الأبحاث فِيْ شركته قد غير التوقعات “من رفع حوالي 50 نقطة أساس إلَّى (استقرار)، حتى نعرف من هُو محافظ البنك المركزي الجديد”.

وبعد أن قدر فِيْ تصريحات سابقة أن “المركزي” سيرفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة. وقالت آية زهِيْر، محللة الاقتصاد المصري فِيْ زيلا كابيتال، فِيْ تصريح لوكالة بلومبرج “غيرنا توقعاتنا لقرار سعر الفائدة غدًا من رفع إلَّى استقرار بعد تغييرات اليوم”.

أسعار الفائدة على الودائع فِيْ مصر

معدلات الفائدة فِيْ مصر على الودائع الليلية والإقراض لليلة واحدة وسعر المعاملات الرئيسي هِيْ 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي. فِيْ حين أن سعر الفائدة الحقيقي فِيْ مصر – أي سعر الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه – هُو سالب 1.35٪، وفقًا لآخر البيانات.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى، حيث وصل إلَّى 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لما أفاد به. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع وهُو نفس السعر عَنّْد بنك الاسكندرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ بنك SAIB 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ بنك مصر نحو 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

قفز سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات الصباحية ليوم الخميس 18 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى، ليسجل نحو 19.39 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس الأربعاء، بحسب إلَّى نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليرتفع إلَّى مستوى 19.41 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.33 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) ليصل إلَّى 19.40 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع فِيْ نهاية. تداول أمس الأربعاء.

وبلغ سعر اليورو اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 19.41 جنيهًا للشراء، و 19.53 جنيهًا للبيع، فِيْما سجل سعر اليورو اليوم فِيْ بنك SAIB 19.04 جنيهًا للشراء، و 19.54 جنيهًا للبيع.

وصل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 19.42 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال بداية التعاملات يوم الخميس 18 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي على سعر تداول الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا أن سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB لم يتغير ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الريال السعودى اليوم فى بنك مصر حوالى 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر الريال السعودى اليوم فى بنك SAIB بقيمة 5.01 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع. .

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد المستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.20 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر الدرهم الإماراتي فِيْ بنك الإسكندرية اليوم عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه. جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 62.20 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع، مقابل 62.18 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد 60.09 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع، مقابل 60.07 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع، أمس.