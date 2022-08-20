سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 20-8-2022

تفاوت متوسط ​​سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر، صباح السبت 20 أغسطس 2022، فِيْ تعاملات محدودة مع شركات الصرافة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 23.00 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي إلَّى 22.56 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، عَنّْد 22.93 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث وصل إلَّى 19.10 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات معظم البنوك الاستثمارية فِيْما يتعلق برفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

قررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 18 أغسطس الجاري، تثبيت سعر الفائدة كَمْا هُو دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.25٪ على التوالي، وأبقى معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 19.42 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي ليسجل نحو 19.18 جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع. وهُو نفس سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر.

بينما استقر سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (CIB) ليسجل نحو 19.40 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ الريال السعودي فِيْ مصر اليوم مع البنك الأهلي على سعر تداول 5.07 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي فِيْ البنك الأهلي اليوم عَنّْد 5.19 جنيه للشراء و 5.21 جنيه للبيع.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي ليسجل 62.19 جنيه للشراء و 62.52 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 59.99 جنيهًا للشراء، و 62.33 جنيهًا للبيع.