سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 22-8-2022

انخفض سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر، صباح الاثنين 22 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فى مصر مع البنك المركزى مستوى 22.58 جنيه للشراء، و 22.71 جنيه للبيع، مقابل 23 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

فِيْما تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي، ليسجل نحو 22.52 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع، مقابل 22.56 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع أمس. وهُو نفس سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى نحو 22.54 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع. فِيْ الامس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 19.10 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع. وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات معظم البنوك الاستثمارية فِيْما يتعلق برفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 18 أغسطس 2022.

يعتقد خبراء السوق المالية أن الاستقرار جاء “لأسباب إجرائية ليس أكثر. أساس الأمور هُو رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عَنّْ 1٪ “.

وبرر البنك المركزي قرار تثبيت أسعار الفائدة بالقول إن الاقتصاد العالمي يتباطأ نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، على عكس حالة عدم اليقين بشأن النظرة الاقتصادية العالمية، على الرغم من تراجع التقلبات مقارنة. للأشهر السابقة.

أكد البنك المركزي المصري، أن الأسعار العالمية لبعض السلع، شهدت انخفاضًا نسبيًا، بما فِيْ ذلك النفط والقمح، بعد أن وصلت إلَّى مستويات قياسية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، مشيرًا إلَّى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يتفق مع هدف السعر. الاستقرار على المدى المتوسط.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد نحو 19.15 جنيه للشراء، و 19.27 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

فِيْما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي ليسجل نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع أمس. وهُو نفس سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر.

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.36 جنيهًا للبيع، مقابل 19.40 جنيهًا للشراء، و 19.54 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي، اليوم، على سعر تداول الريال السعودي فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ولم يتغير سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلاً نحو 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

ظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 62.10 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع، مقابل 62.19 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع أمس.

فِيْما تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد المستوى 59.98 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع، مقابل 59.99 جنيه للشراء، و 62.33 جنيه للبيع أمس.