سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 24-8-2022

تباينت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر، صباح الأربعاء 24 أغسطس 2022، بالبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك المركزي إلَّى 22.50 جنيه للشراء، و 22.63 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما تداول سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 22.40 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى 22.40 جنيهًا للشراء، و 22.77 جنيهًا للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى 22.42 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى 19.1 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org”. على سبيل المثال “.

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي، إلَّى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع أمس. وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليتداول عَنّْد 19.14 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات معظم البنوك الاستثمارية فِيْما يتعلق برفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 18 أغسطس 2022.

يعتقد خبراء السوق المالية أن الاستقرار جاء “لأسباب إجرائية لا أكثر. أساس الأمور هُو رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عَنّْ 1٪”.

يشار إلَّى أن سعر الجنيه المصري انخفض بنحو 22٪ منذ مارس الماضي، ليقترب من أدنى مستوى له فِيْ ديسمبر 2016، والذي بلغ 19.54 جنيهًا للدولار.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 18.96 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي، إلَّى نحو 18.93 جنيهًا للشراء، و 19.21 جنيهًا للبيع، مقابل 18.96 جنيهًا للشراء، و 19.24 جنيهًا للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 18.93 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.02 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 18.95 جنيه للشراء، و 19.10 جنيه للبيع، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد المستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

فِيْما تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، ليتداول عَنّْد مستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، مقابل 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع أمس. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي، إلَّى مستوى 5.20 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع، مقابل 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 62.05 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع، مقابل 62.02 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع أمس.

كَمْا حدد سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، بنحو 59.96 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع، مقابل 59.94 جنيه للشراء، و 62.32 جنيه للبيع أمس.