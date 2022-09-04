سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 4 سبتمبر 2022

استقر سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر، فِيْ تعاملات صباح الأحد 4 سبتمبر 2022، مع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد المستوى 22.17 جنيه للشراء، و 22.26 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) عَنّْد حوالي 22.18 جنيه للشراء، و 22.36 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) عَنّْد 22.11 جنيه للشراء، و 22.38 جنيه للبيع.

توقعت وكالة موديز إنفستورز سيرفِيْسز فِيْ يونيو الماضي أن يكَمْل صندوق النقد الدولي برنامجا جديدا تتراوح قيمته بين 4 و 6 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري لمساعدة مصر فِيْ تمويل عجز الحساب الجاري المقدر بنحو 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

فِيْ الأشهر الأخيرة، تعهدت المملكة العربية السعودية وحلفاء الخليج الأثرياء بتقديم أكثر من 22 مليار دولار فِيْ شكل ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد الدولة، التي يُنظر إليها على أنها تلعب دورًا محوريًا فِيْ العالم العربي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تمضي فِيْ مسار “مطمئن” رغم عدم بلوغ حجم المساعدات التي يمكن للصندوق أن يقدمها لمصر.

منذ بداية العام، سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية حوالي 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي، وانخفض الجنيه إلَّى أضعف مستوياته منذ تخفِيْض قيمته فِيْ عام 2016. وبلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس أقل من نصف الرقم القياسي لعام 2016. الأموال التي تم جمعها فِيْ عام 2022 ككل، والتي بلغت 192 مليار دولار.

واندفع المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة، وسط جهُود مصر لتجنب أزمة ديون، حيث قفزت قيمة إصدارات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بينما انخفضت إصدارات السندات لأكثر من عام.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي عَنّْد حوالي 19.18 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 19.20 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 19.16 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) عَنّْد حوالي 19.19 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) عَنّْد 19.08 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.10 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد حوالي 5.09 جنيهات للشراء، و 5.11 جنيهات للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلاً 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر عَنّْد البنك المركزي، عَنّْد حوالي 62.13 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.