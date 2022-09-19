سعر الجنيه الاسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 19 سبتمبر 2022

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر، فِيْ التعاملات الصباحية ليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وأجهزة الصراف الآلي.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى نحو 22.09 جنيه للشراء، و 22.22 جنيه للبيع، مقابل 22.23 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe”. org.eg “.

فِيْما استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 21.98 جنيه للشراء، و 22.30 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى مستوى 21.98 جنيه للشراء، و 22.30 جنيه للبيع، مقابل 22.22 جنيه للشراء، و 22.43 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى مستوى 22 جنيهًا للشراء، و 22.32 جنيهًا للبيع، مقابل 22.24 جنيهًا للشراء، و 22.46 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.36 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.37 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري. org.eg “.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 19.37 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB مسجلاً نحو 19.39 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

خسر الجنيه المصري 19 قرشا أمام الدولار منذ بداية سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وينتظر المصريون قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة فِيْ 22 سبتمبر، بعد يوم من إصدار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.

توقع بحث بنك الاستثمار هِيْرميس أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1٪) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتحرك سعر صرف الدولار فِيْ مصر تدريجياً ليرتفع إلَّى 20.75 جنيه بنهاية 2022.

قال وزير البترول المصري طارق الملا، على طريق توفِيْر موارد العملة الصعبة، إن بلاده تستهدف تصدير ما بين 8.5 إلَّى 10 مليارات دولار من الغاز فِيْ العام المالي الحالي 2022-2023.

وبحسب الملا، صدرت مصر ما قيمته 6.5 مليار دولار من الغاز فِيْ العام المالي الماضي.

وقفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال 406 بالمئة فِيْ السنة المالية 2022-2022 التي انتهت فِيْ يونيو حزيران الماضي لتصل إلَّى 6.7 مليار دولار.

سعر اليورو اليوم فى مصر

قفز سعر اليورو اليوم فى مصر لدى البنك المركزى إلَّى مستوى 19.39 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع، مقابل 19.34 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

بينما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، مستقرًا عَنّْد مستوى 19.26 جنيهًا للشراء، ويرتفع إلَّى مستوى 19.49 جنيهًا للبيع، مقابل 19.26 جنيهًا للشراء. و 19.45 جنيها للبيع أمس.

كَمْا تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، ليتداول عَنّْد 19.26 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع أمس.

وسعر صرف اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB. حيث انخفض إلَّى 19.28 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 19.52 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وتفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، مستقراً عَنّْد 5.15 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 5.18 جنيه للبيع، مقابل 5.15 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

فِيْما تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر، حيث حافظ على مستواه عَنّْد 5.14 جنيه للشراء، فِيْما ارتفع إلَّى 5.18 جنيه للبيع، مقابل 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع أمس.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلاً نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عَنّْد مستوى 5.27 جنيه للشراء، 5.30 جنيه للبيع، مقابل 5.27 جنيه للشراء، و 5.29 جنيه للبيع.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث انخفض إلَّى 62.64 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 63.01 جنيه للبيع، مقابل 62.67 جنيه للشراء، و 62.94 جنيه للبيع.