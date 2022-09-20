سعر الجنيه الاسترليني اليوم فِيْ البنوك المصرية 20 سبتمبر 2022

تباين سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، مع البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي إلَّى نحو 22.01 جنيه للشراء، و 22.14 جنيه للبيع، مقابل 22.09 جنيه للشراء، و 22.22 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe”. org.eg “.

بينما تفاوت سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليتداول عَنّْد مستوى 21.99 جنيه للشراء، و 22.23 جنيه للبيع، مقابل 21.98 جنيه للشراء، و 22.30 جنيه للبيع. فِيْ الامس.

كَمْا تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر، حيث ارتفع إلَّى 22 جنيها للشراء، ومنخفض إلَّى 22.23 جنيها للبيع، مقابل 21.98 جنيها للشراء، و 22.30 جنيها للبيع أمس.

وكذلك تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) ؛ حيث ارتفع إلَّى 22.01 جنيهًا للشراء، وانخفض إلَّى 22.25 جنيهًا للبيع، مقابل 22 جنيهًا للشراء، و 22.32 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.35 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. على سبيل المثال “.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 19.37 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB مسجلاً نحو 19.39 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

ينتظر المصريون قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة فِيْ 22 سبتمبر، بعد يوم من إصدار بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قراره بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.

توقع بحث بنك الاستثمار هِيْرميس أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1٪) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتحرك سعر صرف الدولار فِيْ مصر تدريجياً ليرتفع إلَّى 20.75 جنيه بنهاية 2022.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى إلَّى مستوى 19.33 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

بينما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، حيث ارتفع عَنّْد مستوى 19.30 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 19.48 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه. جنيه للبيع امس. كَمْا تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسعر صرف اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB. حيث ارتفع إلَّى 19.32 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 19.50 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تراجع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع، مقابل 5.15 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي. “cbe.org.eg”.

فِيْما استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلاً نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر، فِيْما حافظ البنك المركزي على مستواه عَنّْد 5.27 جنيه للشراء، 5.30 جنيه للبيع، مقابل 5.27 جنيه للشراء، و 5.29 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 62.63 جنيه للشراء، و 63 جنيهًا للبيع، مقابل 62.64 جنيهًا للشراء، و 63.01 جنيهًا للبيع أمس.