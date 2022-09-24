سعر الجنيه الاسترليني اليوم فِيْ مصر 24 سبتمبر 2022

استقر سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال تعاملات السبت 24 سبتمبر 2022، فِيْ تعاملات محدودة مع بعض البنوك فِيْ المطارات والفنادق.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي 21.99 جنيه للشراء، و 22.12 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 21.79 جنيه للشراء، و 22.15 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدولي نحو 21.82 جنيه للشراء و 22.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك مصر نحو 21.84 جنيه للشراء، و 22.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 19.44 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 19.44 جنيها للشراء، و 19.50 جنيها للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.46 جنيه للشراء و 19.52 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك الصائب حوالي 19.42 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك مصر نحو 19.49 جنيها للشراء و 19.52 جنيها للبيع.

زيادة الاحتياطي

قرر البنك المركزي المصري، اليوم، زيادة نسبة الاحتياطيات النقدية التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها، لتصبح 18٪ بدلاً من 14٪، مما يساعد على تقييد السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، بحسب بيان صدر مساء اليوم. .

أبقى البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه السادس فِيْ 2022، متحدًا بذلك توقعات الاقتصاديين، والتي أشار أغلبها إلَّى ارتفاع 100 نقطة.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالمحافظة عليها مع البنك المركزي المصري تتماشى مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها السابقة برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022، وهُو ما “لا يزال يؤثر على الاقتصاد”.

يأتي ذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأربعاء الماضي للمرة الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ حربه لكبح التضخم، وسط مخاوف من أن تشديد السياسة النقدية قد يثير شبح الركود العالمي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.30 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

جاء سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد مستوى 19.07٪ للشراء، و 19.31 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

بلغ سعر اليورو اليوم فى مصر لدى البنك التجارى الدولى CIB (أكبر بنك خاص) حوالى 19.09 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع، وسعر اليورو اليوم فى بنك الصائب حوالى 19.05 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي مستوى 5.16 جنيه للشراء، و 5.19 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي نحو 5.16 جنيه للشراء، و 5.18 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص) عَنّْد 5.16 جنيه للشراء، بينما انخفض إلَّى 5.18 جنيه للشراء.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 5.28 جنيه للشراء، و 5.31 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.74 جنيه للشراء، و 63.22 جنيه للبيع.