سعر الدولار اليوم فِيْ السودان الأحد 10 يوليو 2022.. الجنيه يرتفع

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ السودان خلال بداية التعاملات يوم الأحد 10 يوليو 2022، فِيْ السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فى السودان

واستقر سعر الدولار بالبنوك اليوم فِيْ السودان عَنّْد 564 جنيها للشراء و 568.23 جنيها للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم (أكبر بنك حكومي).

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 565 جنيها للدولار مقابل 572 جنيها للدولار خلال تعاملات أمس، بحسب وسائل إعلام محلية.

يعتبر السودان من أفقر دول العالم

حذر تقرير صادر عَنّْ الأمم المتحدة من أن الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الغذاء والطاقة فِيْ العالم أدى إلَّى اتساع رقعة الفقر الذي وصل فِيْ غضون ثلاثة أشهر فقط منذ آذار (مارس) الماضي إلَّى 71 مليون شخص فِيْ البلدان المنخفضة الدخل، بما فِيْ ذلك السودان واليمن. .

تم إعداد تقرير الأمم المتحدة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية فِيْ العالم بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي. ومنظمة الصحة العالمية.

وتناول التقرير الأوضاع فِيْ 159 دولة، مشيرا إلَّى أن الدول التي تعاني من أخطر الأوضاع تقع فِيْ البلقان وبحر قزوين وأفريقيا جنوب الصحراء، خاصة منطقة الساحل.

دولتان عربيتان فِيْ مقدمة الدول التي تواجه أخطر عواقب ارتفاع الأسعار، وهما اليمن والسودان، إلَّى جانب إثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي. نيجيريا وسيراليون وتنزانيا.

الخلاف بين السودان وإثيوبيا، المدرجين فِيْ قائمة أفقر الدول، بشأن بناء سد النهضة، الذي يقول الاقتصاديون إنه سيحقق منافع اقتصادية كبيرة لإثيوبيا بينما يتسبب فِيْ أضرار جسيمة للأراضي الزراعية السودانية، مما يعمق غذاءها. أزمة.

حذرت الأمم المتحدة فِيْ أكتوبر 2022 من أن “اليمن الغارق فِيْ صراع استمر لسنوات، سيصبح أفقر دولة فِيْ العالم” إذا استمرت الحرب حتى عام 2022.

عجز الميزان التجاري فِيْ السودان

أعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل عجزاً قدره 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وذكر البنك فِيْ تقرير صدر يوم الجمعة الماضي أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 1394.11 مليار دولار، فِيْما بلغت الواردات السلعية من خارج البلاد 2620472 مليار دولار.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني فِيْ السودان

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ السودان 578.78 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عَنّْد المستوى 608 جنيهات، خلال التعاملات صباح الأحد 10 يوليو 2022.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان عَنّْد 677.91 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ السودان فِيْ “السوق السوداء” عَنّْد المستوى 710 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.95 جنيه (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

فِيْما بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ السودان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 149 جنيها.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ السودان مع البنوك الرسمية 154.32 جنيها (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.

وصل سعر الدرهم الإماراتي فِيْ السوق السوداء السودانية إلَّى 155 جنيها.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ السودان لدى البنوك نحو 1841.24 جنيهاً مصرياً (متوسط ​​مرجح)، بحسب بنك السودان المركزي.